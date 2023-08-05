Тристан-да-Кунья – остров отдаления

Заморачиваться с политическим устройством, как в большом мире, в силу малочисленности смысла нет. Один раз в несколько лет они просто выбирают главного и продолжают наслаждаться жизнью.

Фактически остров находится под властью Великобритании, но не принадлежит ей. Впрочем, местный старший отлично справляется со своими обязанностями и без воздействия извне. Поскольку происшествий на этом затерянном в океане кусочке суши, который можно назвать одним из самых отдалённых обитаемых мест в мире, не происходит.