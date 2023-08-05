Тристан-да-Кунья – остров отдаления

Отправиться куда-нибудь в богом забытое местечко на время отпуска или каникул – это здорово. Но только на время. А есть люди, которые живут вдали от цивилизации всегда. И ничуть этим не опечалены.
Так живут уже несколько поколений жителей острова Тристан-да-Кунья, что затерялся в южной части Атлантического океана. Площадь вполне себе внушительная – немного не дотягивает до 100 квадратных километров. И основная часть из них приходится на вулкан. Причём не спящий, а действующий. Это главный грозный житель острова. Остальные – обычные люди, которых здесь примерно 250 человек.
Заморачиваться с политическим устройством, как в большом мире, в силу малочисленности смысла нет. Один раз в несколько лет они просто выбирают главного и продолжают наслаждаться жизнью.
Фактически остров находится под властью Великобритании, но не принадлежит ей. Впрочем, местный старший отлично справляется со своими обязанностями и без воздействия извне. Поскольку происшествий на этом затерянном в океане кусочке суши, который можно назвать одним из самых отдалённых обитаемых мест в мире, не происходит.
Назван остров в честь первооткрывателя – португальца по имени Триштан да Кунья, который обнаружил его в далёком 1506 году. Намного позднее, уже в XIX веке, здесь обосновались британские военные, чтобы контролировать регион (здесь проходил стратегически важный морской путь в Индию и Азию). Потом военные ушли, а гражданские остались, образовав коммуну.
Вплоть до 60-х люди жили натуральным хозяйством. А потом случилось то, что сделало остров туристической достопримечательностью: проснулся спящий вулкан. Конечно, местным пришлось эвакуироваться из-за угрозы. Но по возвращении в жизни островитян началась новая эпоха.
Прежде всего, временный переезд благоприятно сказался на здоровье местных – разбавил гены, ведь всё начиналось буквально с полутора десятков жителей, и некоторые были друг другу родственниками, хоть и дальними. Островитяне привезли с собой с материка мужей и жён и разбавили кровь. Сейчас на Тристане проживает примерно 80 семей.
В распоряжении жителей есть всё необходимое: школа, магазины, больница. Даже две церкви. Имеется и общественный транспорт, поскольку жители продолжают по старинке возделывать поля всей коммуной. А находятся они в отдалении от жилой зоны. Поэтому ездить окучивать картошку приходится либо на личном транспорте, либо на общественном.
Что примечательно, земли здесь находятся в общей собственности. То есть выкупить поля в личное пользование кому-то одному невозможно. На Тристане нет диких животных. Исключение – домашний скот. И то его содержание строго регламентировано: одна корова и четыре овцы на семью. Ограничения связаны со скудной растительностью.
Основа местной экономики – добыча и переработка лобстеров. Для целей производства этого дорогостоящего деликатеса на острове построен общественный заводик.
Что влечёт на затерянную землю туристов? Покорение вулкана королевы Марии, изучение жизни редких хохлатых пингвинов и посещение соседних необитаемых островов.
Здесь нет преступности, терроризма, коррупции, расовой ненависти и прочих болезней цивилизованного общества. Может, так и выглядит райская жизнь?
Источник:
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Ох нае-наелся досыта,
Я невкусною бедой.
Чаша жизни полна опыта,
Трудов тягостных едой.
Ох подня-поднялся досвету,
Полуночною порой.
Не дают спать дела-хлопоты,
День ведь будний-трудовой.
Ох добра-добрался доверху,
До вершин мечты своей.
Но и там мне не до отдыху,
Пути вниз всегда трудней.
Ох спужа-спужался досмерти,
Диких воплей за спиной.
Оказалось, слава Господи:
То сосед кричал: - «Постой!»
Ох нае-наелся досыта,
Сыт по горло всем во всём.
Не хочу ни слёз, ни хохота,
Ни в хорошем, ни в плохом...
Марковцев Ю.