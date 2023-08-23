Остров счастья Джона Адамса

Вскоре таитянки начали рожать детишек – наследников британских моряков, которых уже не было в живых. А отцом новых детей стал Адамс – тут уж без вариантов. Странная семья-коммуна жила себе вполне счастливо. Фруктов хватало, рыба ловилась, мягкий тропический климат позволял без труда получать богатый урожай.

Адамс разделил трудовые обязанности, ввёл правила воспитания детей в соответствии с нормами строгой пуританской морали. Таитянки не спорили и полностью приняли правила лидера.