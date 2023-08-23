Остров счастья Джона Адамса

В мечтах или в шутку многие парни рассуждают о возможности остаться наедине с несколькими девушками и стать для них господином, султаном, любовником и всем остальным в одном флаконе. А этому человеку представилась такая возможность в реальной жизни.
История острова Питкэрн началась с известного бунта на английском судне «Баунти» 28 апреля 1789 года. Политика капитана оказалась слишком жёсткой, команда взбунтовалась и наотрез отказалась возвращаться в море. Бунтовщики высадили капитана и часть лояльной к нему команды на берег. А потом разделились: часть осталась на Таити (их райская жизнь довольно быстро закончилась из-за болезней и тугой верёвки на шее, накинутой командой первого же британского корабля), а остальные под предводительством рулевого Кристиана Флетчера высадились на Питкэрне. На берег вынесли всё, что можно было использовать в новых условиях, а корабль затопили во избежание желания улизнуть с благодатной земли.
Райский остров с мягким климатом населяло небольшое туземное племя. Поначалу мирное соседство вскоре перешло в открытое противостояние, в ходе которого в живых из мужчин – и местных, и англичан остался только один – матрос Джон Адамс.
Вскоре таитянки начали рожать детишек – наследников британских моряков, которых уже не было в живых. А отцом новых детей стал Адамс – тут уж без вариантов. Странная семья-коммуна жила себе вполне счастливо. Фруктов хватало, рыба ловилась, мягкий тропический климат позволял без труда получать богатый урожай.
Адамс разделил трудовые обязанности, ввёл правила воспитания детей в соответствии с нормами строгой пуританской морали. Таитянки не спорили и полностью приняли правила лидера.
Только в 1808 году к берегу этого кусочка земли, затерянного в Тихом океане, пристал торговый корабль. Который встретил немолодой уже Адамс в окружении женщин и множества ребятишек. Так цивилизованное общество, которое лихорадило от своих катаклизмов, узнало о существовании специфического, но при этом райского уголка.
Джон отказался возвращаться в большой мир и покидать свою в буквальном смысле большую семью. И скончался на острове в 1829 году в возрасте 65 лет.
В 1838 году остров был признан британской колонией. Но продолжал жить по своим законам. Так продолжалось больше полутора веков, пока уже в наши дни остров не посетила некая Гейл Кокс – офицер полиции. И пришла в ужас от традиционного уклада (девочки начинают жить половой жизнью уже с 12 лет, что дико для европейцев, но для островитян того региона вполне себе норма).
Женщина предала это огласке, и райский остров Питкэрн превратился в остров насильников. 14 мужчин, включая мэра единственного города на острове – Адамстауна были взяты под стражу. Женщины бунтовали, девочки отрицали половую связь, но часть мужчин приговорили к реальным срокам (остальные отделались условными).
К делу подключились правозащитники из разных стран и подготовили апелляцию с требованием судить островитян по законам XVIII века, поскольку британцы за всё это время не особенно интересовались своей удалённой территорией и не стремились менять здесь законы.
Освобождения добиться не удалось, но пятеро мужчин отбыли всего по 2 года, а последний просидел 4, но зато на родном острове, в специально построенной для него тюрьме.
После этого от островитян отстали. И они продолжают вести спокойную жизнь по заветам Адамса: возделывают землю, собирают фрукты, ловят рыбу, создают семьи (браки разрешены между родственниками, но только начиная с троюродных братьев и сестёр), говорят на забавной смеси английского и полинезийского (питкэрнский язык) и не стремятся в большой мир с его проблемами и неурядицами.
Источник:
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- 13 признаков, что пару ждет развод
1. Флетчер был не рулевым, а помощником штурмана, рулевой это обычный матрос, а Кристиан был как никак дворянином и поначалу дружил с капитаном.
2. Капитана с частью команды высадили не на берег, а в шлюпку посредине океана, к островам он причаливать не мог, туземцы были плохо настроены, а оружия у них не было, мятежники не дали, Блай с частью команды преодолел 6 710 км. до острова Тимор где была голландская колония.
3. Восставшие действительно вернулись на Таити но понимали, что их там будут искать, они взали несколько мужчин и женщин и пытались основать колонию на острове Тубуаи, в 600 км от Таити где жило небольшое племя, но у них ничего не получилось племя оказалось не дружелюбным и из за вражды с племенем и постоянных ссор между собою по причине тотальной пьянки и нехватки женщин, они опять вернулись на Таити где часть команды осталось, а часть команды, по моему человек девять, с Флетчером, решили не рисковать (британцы всё равно придут на Таити) и поискать остров.
4. Захватив несколько туземок и туземцев они отплыли его искать и после нескольких месяцев поисков нашли безлюдный остров Питкерн, который их устроил, там не было удобной стоянки, "Баунти" они не затопили, а сожгли, чтоб он не привлекал внимание проходящих кораблей, и в этом они не ошиблись, британский корабль "Пандора" посланный на Таити, по пути туда прошёл мимо острова Питкерн.
5. И вот на Питкерне и произошло всё это безобразие, туземцы стали рабами, туземки наложницами, терпели они это безобразие недолго туземцы восстали (кстати тогда и погиб Флетчер), белые с помощью полюбивших их таитянок разделались с ними, а потом из-за болезней, несчастных случаев, и конфликтов между собой белое население сократилось до одного Джона Адамса.
Советую посмотреть фильм "Мятеж на "Баунти" с Мелом Гибсоном и Энтони Хопкинсом и прочитать книгу Роберта Мерля "Остров"