Девушка стала объектом для нападения наглой чайки

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Шустрая хищница решила поживиться верхней частью скудного гардероба девушки и развязала одну из бретелек, в тот момент когда происходил съёмочный процесс.
Американка успела прикрыть грудь руками и проводить гневным взглядом пернатую воровку, улетевшую ни с чем.
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