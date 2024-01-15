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Девушка стала объектом для нападения наглой чайки

Девушка стала объектом для нападения наглой чайки

Автор:
15 января 2024 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   куальник   наглость   птица   чайка   
1882
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Шустрая хищница решила поживиться верхней частью скудного гардероба девушки и развязала одну из бретелек, в тот момент когда происходил съёмочный процесс.

Американка успела прикрыть грудь руками и проводить гневным взглядом пернатую воровку, улетевшую ни с чем.

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Метки: Видео   Юмор   куальник   наглость   птица   чайка   
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9  комментариев
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259
Alex 2 часа назад
Тема не раскрыта:)
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11
Daniel Dzhukich Минуту назад
Понадевают лифчики непонятно зачем, а потом недовольны)
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 5 минут назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
А чаечка то...

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12k
Graf_Dracula 46 минут назад
Сиски! Сисики! Сиски в студию!
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3k
Илья 2 часа назад
Хреновая из неё актриса, да и тема сисек не раскрыта .
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69k
doker 2 часа назад
Тема до конца не раскрыта.
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9k
Бритва 2 часа назад
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