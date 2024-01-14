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«Ты что делаешь?»: в Москве задержали зумера, снимавшего вместе с приятелями «прикольные» видео в метрополитене

«Ты что делаешь?»: в Москве задержали зумера, снимавшего вместе с приятелями «прикольные» видео в метрополитене

Автор:
14 января 2024 19:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   вагон   задержание   метрополитен   полиция   пранкер   
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Они били по вагонам ногами, бегали по крышам и выкручивали лампочки. Теперь им светит штраф и принудительное мытьё полов на станциях.

В конце декабря в столицу приехал 20-летний «пранкер». Он подтянул друзей и они пошли в метро, чтобы снимать «видео развлекательного характера» - так парень позже рассказал в отделении.

Ребята бегали по крышам вагонов, досаждали пассажирам, выкручивали лампочки из плафонов. Лишь по путям не скакали. Видимо, просто не успели.

Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет, - сообщили в МВД.

Вот их ролики:

В отделе полиции задор инициатора съёмок сразу угас:

Пранкеру светит 15 суток ареста за хулиганство. Также Дептранс Москвы будет подавать иск о компенсации ущерба и назначении шутнику обязательных работ в метрополитене. Полы мыть - это не видосики снимать.

Его друзей ищут.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   вагон   задержание   метрополитен   полиция   пранкер   
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24  комментария
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13k
Андрей А Час назад
Да ему пох на такое наказание. Только подписчиков, таких же долбодятлов прибавится!
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61k
Олег 54 секунды назад
а где он служил? У него прекрасная физподготовка! Если я так резво спрыгну с поезда- меня бригада хирургов собирать будет
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463
Кристофер Робин Минуту назад
Слишком легкое наказание, он не поймет ничего, а еще и срубит хайпа на этом. Он нарушал поведение на объекте критической инфрастуктуры, общественно опасным способом, его нужно было минимум оштрафовать на значительную сумму.
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3k
Aristarx 4 минуты назад
Биомусор. Без каких-либо оговорок.
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16k
Kucher 6 минут назад
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27k
ВВС 11 минут назад
вот и пришло то время,когда стране нужны Герои,а ..... нарожала дураков
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10k
MPEG-8 19 минут назад
Собрать всех этих стримеров-шутников и вывести в лес, дать лопаты и под дулом автоматов заставить копать яму, священника для пригласить, пусть на фоне за упокой читает.
Клин клином выбивать надо.
Ссылка youtu.be
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6k
Alex 22 минуты назад
Мочить.
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1k
alex 23 минуты назад
а может быть они хотели совершить террористический акт, никто не задумался? почему такое мягкое наказание? это же просто наводит на мысль о даче взятке силовикам
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391k
Алексей Полчаса назад
я не понял... только штраф да принудительные работы???????????????????????????
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20k
anpetrof Полчаса назад
15 суток с мытьём полов на станции и не с помощью моечной машины, а тряпкой руками, а потом вечером процедура с картинки...
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5
Игорелл а 36 минут назад
Да,что же это такое с малолетками происходит,что в их головах?
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10k
Дмитрий 44 минуты назад
Вопрос тот же! От куда берутся эти д...бы? Вариант "из Ростова" не предлагать? Вопрос в принципе!
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6k
hhwost 47 минут назад
странно, что 15 суток?
имхо это ст.ст. 267.1 и 268 УК РФ голимые, до 2 лет?
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6k
Трям 48 минут назад
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1k
ФЫВАПРОЛ 49 минут назад
"Двадцатилетний уроженец Ростовской области" - а Москвичи виноваты во всей разрухе. Пипец.
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14k
кира 50 минут назад
Такие долбодятлы могут спровоцировать серьезную аварию в метро. Мало того, что сами полетят под поезд, так еще и покалечат сотни людей. 15 суток, мытье полов - это все пшик. Это не научит подобные существа пользоваться головным мозгом. Год принудительных работ в отдаленных регионах нашей необъятной страны мог бы серьезно исправить ситуацию.
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3k
RaiJu 53 минуты назад
А никак на уголовку подтянуть нельзя? Там привлечь за сопротивление при задержании, хулиганку уголовную?
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August

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