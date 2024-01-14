«Ты что делаешь?»: в Москве задержали зумера, снимавшего вместе с приятелями «прикольные» видео в метрополитене

В конце декабря в столицу приехал 20-летний «пранкер». Он подтянул друзей и они пошли в метро, чтобы снимать «видео развлекательного характера» - так парень позже рассказал в отделении.

Ребята бегали по крышам вагонов, досаждали пассажирам, выкручивали лампочки из плафонов. Лишь по путям не скакали. Видимо, просто не успели.

Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет, - сообщили в МВД.

Вот их ролики: