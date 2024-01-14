«Ты что делаешь?»: в Москве задержали зумера, снимавшего вместе с приятелями «прикольные» видео в метрополитене

Они били по вагонам ногами, бегали по крышам и выкручивали лампочки. Теперь им светит штраф и принудительное мытьё полов на станциях.
В конце декабря в столицу приехал 20-летний «пранкер». Он подтянул друзей и они пошли в метро, чтобы снимать «видео развлекательного характера» - так парень позже рассказал в отделении.
Ребята бегали по крышам вагонов, досаждали пассажирам, выкручивали лампочки из плафонов. Лишь по путям не скакали. Видимо, просто не успели.
Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет, - сообщили в МВД.
Вот их ролики:
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В отделе полиции задор инициатора съёмок сразу угас:
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Пранкеру светит 15 суток ареста за хулиганство. Также Дептранс Москвы будет подавать иск о компенсации ущерба и назначении шутнику обязательных работ в метрополитене. Полы мыть - это не видосики снимать.
Его друзей ищут.
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Клин клином выбивать надо.
Из пзды -_-
Почему все эти дятлы сами фиксируют свои же преступления? Потому, что прекрасно видят, что интернет это способ заработать большие деньги не зависимо от образования и социального статуса.
И не важно хороший это пиар или чёрный. И тот и другой приносит хороший доход.
имхо это ст.ст. 267.1 и 268 УК РФ голимые, до 2 лет?