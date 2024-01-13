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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
13 января 2024 22:00
Метки: СССР   история   кино   фото   
492
42

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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7  комментариев
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1k
Сергей 3 часа назад
Мне 62. И я благодарю судьбу, что мне повезло повстречаться с этими людьми на съёмочной площадке. Со многими из них я не перекинулся и словом, но я дышал одним воздухом с ними, ходил по одним дорожкам, и кушал из одного котла. Может я идеализирую этих людей, но я был рядом с ними..........
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13k
добрыйдух 20 минут назад
некоторые фото каким-то уёпком замазаны до невозможности.
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31k
Юрьевич Час назад
Ведь были же "Новогодние «Огоньки» ", пока их не превратили в голубые... в плохом смысле этого слова.
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11k
Vacony 2 часа назад
тогда их было море... а сейчас и капли не осталось ... куда все девается... другие люди, другая страна, другие нравы.... а жаль
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5
Дмитрий Смирнов 2 часа назад
Юрий Мефодиевич - царство небесное.
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10k
Дмитрий 3 часа назад
Мне, как автору поста ниже, не довелось конечно "дышать одним воздухом", но это были Актёры(!), именно с большой буквы! Актёры, которых знала вся страна. И сомнений в их профессионализме не возникало никогда и ни у кого! Это золотой фонд нашего кино!
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