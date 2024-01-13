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Мемы из соцсетей. Свежак за 13 января

Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского...

Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого

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