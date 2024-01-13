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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
2.
Виталий Виленкин, Евгений Евстигнеев, Геннадий Печников, Игорь Кваша после спектакля «Вечно живые», 1950-е годы.
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11.
Фотография с прощального матча Льва Яшина, который состоялся 27 мая 1971 года. Самый легендарный вратарь в мире!!!
19.
Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Людмила Гурченко в спектакле «В день свадьбы» в театре «Современник», 1963 год.
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