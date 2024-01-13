"Теперь запомни: ты пацан, ты - с улицы": страница бренда Stone Island заполнилась "чёткими" цитатами от россиян из-за рекламы с Джейсоном Стэтхемом

Вот так жил себе и не тужил бренд Stone Island, а потом он пригласил в свою рекламную компанию Джейсона Стэтхема - и понеслось! Итальянский производитель вряд ли догадывался о том, что обычное фото актёра в одежде вызовет такой ажиотаж.





Пользователи Инстаграма* из России уже около суток соревнуются в остроумии под постом и, похоже, не собираются останавливаться. Помимо рандомных цитат, которыми можно прокомментировать абсолютно любой пост Стэтхема, встречаются фразы из сериала "Слово пацана".



