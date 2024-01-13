"Теперь запомни: ты пацан, ты - с улицы": страница бренда Stone Island заполнилась "чёткими" цитатами от россиян из-за рекламы с Джейсоном Стэтхемом

Потому что нельзя увидеть фото со Стэтхемом и не написать комментарий.
Вот так жил себе и не тужил бренд Stone Island, а потом он пригласил в свою рекламную компанию Джейсона Стэтхема - и понеслось! Итальянский производитель вряд ли догадывался о том, что обычное фото актёра в одежде вызовет такой ажиотаж.
Пользователи Инстаграма* из России уже около суток соревнуются в остроумии под постом и, похоже, не собираются останавливаться. Помимо рандомных цитат, которыми можно прокомментировать абсолютно любой пост Стэтхема, встречаются фразы из сериала "Слово пацана".
Потому что мало у кого хватит силы воли удержаться и не прокомментировать фото Стэтхема.
*Instagram* принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией-
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(С) Д. Стетхем