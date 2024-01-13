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"Теперь запомни: ты пацан, ты - с улицы": страница бренда Stone Island заполнилась "чёткими" цитатами от россиян из-за рекламы с Джейсоном Стэтхемом

"Теперь запомни: ты пацан, ты - с улицы": страница бренда Stone Island заполнилась "чёткими" цитатами от россиян из-за рекламы с Джейсоном Стэтхемом

Автор:
13 января 2024 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: Джейсон Стейтем   Стэтхем   Юмор   комментарии   пацанские цитаты   слово пацана   смешно   
1492
9

Потому что нельзя увидеть фото со Стэтхемом и не написать комментарий.

Вот так жил себе и не тужил бренд Stone Island, а потом он пригласил в свою рекламную компанию Джейсона Стэтхема - и понеслось! Итальянский производитель вряд ли догадывался о том, что обычное фото актёра в одежде вызовет такой ажиотаж.


Пользователи Инстаграма* из России уже около суток соревнуются в остроумии под постом и, похоже, не собираются останавливаться. Помимо рандомных цитат, которыми можно прокомментировать абсолютно любой пост Стэтхема, встречаются фразы из сериала "Слово пацана".


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Потому что мало у кого хватит силы воли удержаться и не прокомментировать фото Стэтхема.

*Instagram* принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией-

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Джейсон Стейтем   Стэтхем   Юмор   комментарии   пацанские цитаты   слово пацана   смешно   
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6  комментариев
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8k
evenSeven 7 минут назад
Смех-смехом, а все распродано. И по ломовой цене. Умеют же…
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30k
Aqueronte 19 минут назад
Поясни за Стоник @Дж. Стэтхем
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383
ДедМаздай Час назад
"Вышел плащ погулять, в нем был я одет"Дж.Стетхем.
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13k
Владимир 2 часа назад
Ты не бзди, не унывай, stone island куртенку цепляй.
(С) Д. Стетхем
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Он Стейтем.
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