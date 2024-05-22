"Парку знаешь? Я запарил": Джейсон Стэтхем опубликовал фото в пуховике - и русских комментаторов было не остановить

Новое фото - новые перлы от русскоязычных пользователей сети.
Ни одно фото Джейсона Стэтхема не обходится без обратной связи. Он может не подписывать снимки и не думать над их сюжетом - всё это сделают русскоязычные остряки. Многие интернет-пользователи (и даже из других стран) признаются, что ходят на страницу актёра только из-за комментариев.
На этот раз Стэтхем прибарахлился верхней одеждой. Артист опубликовал 2 фото в черном пуховике - получил заслуженную порцию одобрения и метких цитат.
Конечно, прошлись по месту приобретения одёжки. "Садовод" или "Спортмастер"- других вариантов нет.
Люди интересуются: куда собрался Стэтхем в новом пуховике? Не в Россию ли, часом?
Судя по количеству русскоязычных комментаторов в аккаунте актёра, к нему давно должно быть повышенное внимание со стороны западных спецслужб.
Впрочем, многие комментаторы заметили, что посты Стэтхем в последнее время стал выкладывать чаще, а значит, ему нравится столь активная реакция поклонников.
А вообще, всем западным артистам следует запомнить: чем больше постов - тем ближе российское гражданство!
Источник:
- Пуховики с объёмными архитектурными достопримечательностями
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Но, когда болит спина, болеть проще всего именно раком, на четырех костях - так боль меньше.
В этом слове победы пламя,
Поднимаем России знамя
(с) Стетхем. Ну, почти))