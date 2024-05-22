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"Парку знаешь? Я запарил": Джейсон Стэтхем опубликовал фото в пуховике - и русских комментаторов было не остановить

"Парку знаешь? Я запарил": Джейсон Стэтхем опубликовал фото в пуховике - и русских комментаторов было не остановить

Автор:
22 мая 2024 20:44
Сообщество : Юмор
Метки: Джейсон Стэтхем   Стейтон   Юмор   актёр   знаменитости   комментарии   пуховик   смешно   
2931
11

Новое фото - новые перлы от русскоязычных пользователей сети.

Ни одно фото Джейсона Стэтхема не обходится без обратной связи. Он может не подписывать снимки и не думать над их сюжетом - всё это сделают русскоязычные остряки. Многие интернет-пользователи (и даже из других стран) признаются, что ходят на страницу актёра только из-за комментариев.


На этот раз Стэтхем прибарахлился верхней одеждой. Артист опубликовал 2 фото в черном пуховике - получил заслуженную порцию одобрения и метких цитат.


×


Конечно, прошлись по месту приобретения одёжки. "Садовод" или "Спортмастер"- других вариантов нет.



Люди интересуются: куда собрался Стэтхем в новом пуховике? Не в Россию ли, часом?

Судя по количеству русскоязычных комментаторов в аккаунте актёра, к нему давно должно быть повышенное внимание со стороны западных спецслужб.



Впрочем, многие комментаторы заметили, что посты Стэтхем в последнее время стал выкладывать чаще, а значит, ему нравится столь активная реакция поклонников.


А вообще, всем западным артистам следует запомнить: чем больше постов - тем ближе российское гражданство!

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Метки: Джейсон Стэтхем   Стейтон   Юмор   актёр   знаменитости   комментарии   пуховик   смешно   
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9  комментариев
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26k
Павел Плеханов 2 часа назад
"Не болейте раком, болейте стоя" - хороший и правильный совет.
Но, когда болит спина, болеть проще всего именно раком, на четырех костях - так боль меньше.
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6k
Wadim 4 минуты назад
Сами же трафик и фоловеров к нему и привлекают))
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4k
Rom 53 минуты назад
Быстро просмотрел - большинство комментариев там просто дно.
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203
Миха Rom Минуту назад
Я годных штуки три увидел.
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321
Dmitry N Час назад
А куда делись шутки про Чака Норрис?) или я уже стар?))
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17k
_delphin_ Час назад
Россия, Россия в этом слове огонь и сила,
В этом слове победы пламя,
Поднимаем России знамя
(с) Стетхем. Ну, почти))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2117 постов (2104 в горячем)

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