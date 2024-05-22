"Парку знаешь? Я запарил": Джейсон Стэтхем опубликовал фото в пуховике - и русских комментаторов было не остановить

Ни одно фото Джейсона Стэтхема не обходится без обратной связи. Он может не подписывать снимки и не думать над их сюжетом - всё это сделают русскоязычные остряки. Многие интернет-пользователи (и даже из других стран) признаются, что ходят на страницу актёра только из-за комментариев.

На этот раз Стэтхем прибарахлился верхней одеждой. Артист опубликовал 2 фото в черном пуховике - получил заслуженную порцию одобрения и метких цитат.



