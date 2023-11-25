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"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты

"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты

Автор:
25 ноября 2023 20:19
Сообщество : Юмор
Метки: Statham   Джейсон Стейтем   Юмор   знаменистости   комментарии   смешно   цитаты   
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Каждая публикация Стейтема в соцсетях влечёт за собой безудержный поток комментариев. Русскоязычные поклонники актёра упражняются в сочинении цитат, авторство которых, как водится, приписывают самому Стейтему. Бывает смешно.

Джейсон Стейтем выложил новое фото, на котором он с Гаем Ричи мирно беседуют, наслаждаясь природой, погодой и пивом.


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Русскоязычные фанаты актёра не смогли пройти мимо - и уже через пару часов набросали кучу комментариев с якобы цитатами самого Стейтема. Знал бы он, какие изречения ему приписывают!



Кстати, многие признаются, что подписались на аккаунт актёра как раз из-за шутливых комментариев

.


Неизвестно, как относится к этим своеобразным проявлениям фанатской любви Стейтем, но ясно, что без внимания русские поклонники его не оставят, пока он будет делиться новыми фото.


И по традиции ждём реакции актёра.



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Метки: Statham   Джейсон Стейтем   Юмор   знаменистости   комментарии   смешно   цитаты   
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2  комментария
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17k
banzai7 Час назад
Лучше пиво на природе с Гаем, чем смузи в сауне с геем.
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24k
SolomonA Полчаса назад
Было бы интересно прочитать ответы на комменты самого Стетхема ....
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