"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты

Каждая публикация Стейтема в соцсетях влечёт за собой безудержный поток комментариев. Русскоязычные поклонники актёра упражняются в сочинении цитат, авторство которых, как водится, приписывают самому Стейтему. Бывает смешно.
Джейсон Стейтем выложил новое фото, на котором он с Гаем Ричи мирно беседуют, наслаждаясь природой, погодой и пивом.
Русскоязычные фанаты актёра не смогли пройти мимо - и уже через пару часов набросали кучу комментариев с якобы цитатами самого Стейтема. Знал бы он, какие изречения ему приписывают!
Кстати, многие признаются, что подписались на аккаунт актёра как раз из-за шутливых комментариев
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Неизвестно, как относится к этим своеобразным проявлениям фанатской любви Стейтем, но ясно, что без внимания русские поклонники его не оставят, пока он будет делиться новыми фото.
И по традиции ждём реакции актёра.
Источник:
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