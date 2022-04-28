"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии

2292
24
Доброе слова и кошке приятно, а меткое и вовремя сказанное - всем остальным. Новая подборка комментариев, чтобы посмеяться, удивиться или погрустить.
Мастера комментариев ни сидят без дела. Это и замечательно, ведь именно ради кратких и ёмких отзывов многие проглядывают картинки и посты в Сети.
×
×
Рассказала подружке, что нравится мальчик и она посоветовала испечь ему ко дню рождения торт с намеком
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
- "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети
- Авиаразборки в Ясенево, или Санкционные шутки нашего времени
- "Жена сказала, что я дебил": убойные отзывы покупателей
- "Ну и как там жизнь после ипотеки?": забавные комментарии к постам в соцсетях
Новости партнёров