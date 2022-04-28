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"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии

"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии

Автор:
28 апреля 2022 06:43
Сообщество : Юмор
Метки: Посты   Приколы   Юмор   комментарии   отзывы   политика   посмеёмся   скриншоты   смешно   
2292
24

Доброе слова и кошке приятно, а меткое и вовремя сказанное - всем остальным. Новая подборка комментариев, чтобы посмеяться, удивиться или погрустить.


Мастера комментариев ни сидят без дела. Это и замечательно, ведь именно ради кратких и ёмких отзывов многие проглядывают картинки и посты в Сети.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Посты   Приколы   Юмор   комментарии   отзывы   политика   посмеёмся   скриншоты   смешно   
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3  комментария
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2k
Radugananebe Час назад
Последний - огонь. И, главное, сколько добросердечных людей! Буквально каждый готов помочь.
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6k
Diesel 16 минут назад
Мужчины плохо понимают намеки, а уж мальчики тем более! Просто скажи ему открытым текстом... А потом можно и тортик, причем и с надписью заморачиваться не придется))
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1k
Ksenia2 Час назад
Про врачей - точно. Знакомый врач говорит, что идет по улице и ставит диагнозы, глядя на людей. Про себя, конечно, не вслух.
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