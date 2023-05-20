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В комментариях под новым фото Стейтема появился сборник пацанской мудрости

В комментариях под новым фото Стейтема появился сборник пацанской мудрости

Автор:
20 мая 2023 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: Джейсон Стейтем   Юмор   звезды   комментарии   соцсети   фото   
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Джейсон Стейтем (Jason Statham), британский актёр, уж очень полюбился российским зрителям по фильмам «Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж». Многие его фразы фанаты растащили на цитаты, а когда выяснилось, что их мало, напридумали новых.

Джейсон не только в фильмах вещал народную мудрость, он также активно делился ею в разных ток-шоу и интервью.

Вот вам, для примера, про мёд и пчел.

А началось все с того, что он просто опубликовал новую фотографию в прошлый четверг и до сих пор на него валится огромное количество комментариев с цитатами из его творчества.


Даже сам артист и не знал, как много он всего "мудрого наговорил" в этих ваших интернетах! С этой досадной несправедливостью и решили бороться его российские поклонники.




Ждем официально заявления от актера. Хотя да вот же оно!

И кстати, по поводу как же правильно писать фамилию актера. Statham - довольно каверзное сочетание букв. В транскрипции выглядит как [ˈsteɪθəm], так что все сложно.

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Метки: Джейсон Стейтем   Юмор   звезды   комментарии   соцсети   фото   
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8  комментариев
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
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Peter Griffin 2 минуты назад
Никогда не откладывай на завтра то,что можно сделать послезавтра.(Statham)
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2k
анатолий горленко 8 минут назад
Были и до него мудрецы.

Проходил как–то Будда со своими многочисленными учениками одной деревней. Собралось несколько человек – его противников – и принялись они горячо и зло оскорблять Будду. Он молча слушал очень спокойно. И из–за этого спокойствия им стало как–то не по себе. Возникло неловкое чувство: они оскорбляют человека, а он слушает их слова, как музыку. Тут что–то не так. Один из них обратился к Будде: В чём дело? Ты что, не понимаешь, что мы говорим? Именно при понимании возможно такое глубокое молчание, – ответил Будда Приди вы ко мне десять лет назад, я бы бросился на вас. Тогда не было понимания. Теперь я понимаю. И из–за вашей глупости я не могу наказывать себя. Ваше дело – решать, оскорблять меня или нет, но принимать ваши оскорбления или нет– в этом моя свобода. Вы не можете их мне навязать. Я от них просто отказываюсь; они того не стоят. Можете забрать их себе. А сейчас мои ученики вас [мат].
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65k
Дворняга 9 минут назад
"Он узнал, что в России его считают пацанским идеалом, а интернет полон цитат, мемов и демотиваторов с ним. Увидев, что его лицо изображено на заборе рядом с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали», артист посмеялся и признался, что польщен таким статусом.

«Что ж, я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность», отреагировал Стэйтем." (с) Лента.ру 2021.
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koleos72 23 минуты назад
Со временем все меняется. Сара Балок тоже стала Булок©Стетхем
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