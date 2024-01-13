Американка больше семи лет врала, что у неё дочери рак, чтобы получать пожертвования

41-летняя Памела Рид в 2015 году стала матерью девочки. Через полтора года женщине в голову пришла мысль, как заработать деньжат. Женщина заявила в социальных сетях, что у её дочери Адди Рэй миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Женщина подделала документы и в социальных сетях показывала, как её дочь "борется" с болезнью. Рид утверждала, что Рэй страдает от частых судорог и в будущем ей предстоит имплантировать порт-систему, которая позволит ей получать лекарства без введения игл. На всё это неравнодушные пользователи сети жертвовали женщине деньги. Каждый раз мать придумывала новые болезни. После лейкоза она заявила, что у малышки диагностировали апластическую анемию — заболевание, при котором костный мозг человека перестает производить достаточное количество клеток крови.

Женщина побрила её налысо, возила по больницам, заставляла сдавать анализы и проходить обследования. Памеле было всё мало и она выдумывала новые болезни для девочки.