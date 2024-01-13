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Американка больше семи лет врала, что у неё дочери рак, чтобы получать пожертвования

Американка больше семи лет врала, что у неё дочери рак, чтобы получать пожертвования

Автор:
13 января 2024 13:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   америка   дети   интересное   мать   обман   рак   фото   
1163
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Как только об этом стало известно в социальных сетях, на женщину свалилась целая волна ненависти.

41-летняя Памела Рид в 2015 году стала матерью девочки. Через полтора года женщине в голову пришла мысль, как заработать деньжат. Женщина заявила в социальных сетях, что у её дочери Адди Рэй миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Женщина подделала документы и в социальных сетях показывала, как её дочь "борется" с болезнью. Рид утверждала, что Рэй страдает от частых судорог и в будущем ей предстоит имплантировать порт-систему, которая позволит ей получать лекарства без введения игл. На всё это неравнодушные пользователи сети жертвовали женщине деньги. Каждый раз мать придумывала новые болезни. После лейкоза она заявила, что у малышки диагностировали апластическую анемию — заболевание, при котором костный мозг человека перестает производить достаточное количество клеток крови.

Женщина побрила её налысо, возила по больницам, заставляла сдавать анализы и проходить обследования. Памеле было всё мало и она выдумывала новые болезни для девочки.

Жадность сгубила женщину. Однажды она заявила, что её дочь ослепла на один глаз. Медсестра школы, в которую ходит Адди, во время стандартного осмотра заметила, что девочка видит обоими глазами. Об это медсестра заявила в полицию и обман Памелы раскрылся. Выяснилось, что у девочки никогда не было рака, она полностью здорова. Мать таскала дочь по больницам, публикуя душераздирающие фотографии. Но по факту на всех фотографиях видны только моменты обследования, а не лечения. Из-за обмана матери девочка пропустила больше 280 часов занятий в школе, а её мать "обогатилась" на 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей), сообщает DailyMail.

Памела Рид была задержана. Поначалу женщина пыталась лгать следователям, но позже призналась, что выдумала диагнозы ради пожертвований. Она также рассказала, что упаковывала в коробки с лекарствами против рака другие препараты и давала дочери лекарства от судорог.

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Метки: США   америка   дети   интересное   мать   обман   рак   фото   
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4  комментария
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44k
Карандаш Час назад
"У <<неё>> дочери" всё ставит на свои места.
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13k
Denissg 10 минут назад
Сука не за то, что мошенница, а за то, что вот так походя продала ребенка.
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4k
Харон Полчаса назад
Поправь...
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937
Николай Полчаса назад
Автор поста даже не удосужился(ась) перечитать заголовок.
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