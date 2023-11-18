В Москве школьник отравился напитком потому, что кто-то налил туда моющее средство

В школьной столовой 12-летний мальчик купил лимонад Lava Lava от бренда Влада А4 и отравился, сообщает SHOT. Случилось всё в одной из школ Левобережного района. Там мальчик купил напиток, сделал глоток и понял, что там явно не вкусный лимонад. Чтобы в этом убедились его друзья, он дал попробовать и им. Сначала первый друг убедился, что напиток не вкусный, а потом и второй школьник тоже решил отведать. После этого трое школьников стали жаловаться на боли в желудке.

В школу пришлось вызывать скорую. Также в школу приехали родители мальчика, который купил лимонад. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.