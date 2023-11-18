В Москве школьник отравился напитком потому, что кто-то налил туда моющее средство

После того, как мальчик сделал глоток, дал попробовать своим друзьям, чтобы они убедились, что в бутылке на лимонад.
В школьной столовой 12-летний мальчик купил лимонад Lava Lava от бренда Влада А4 и отравился, сообщает SHOT. Случилось всё в одной из школ Левобережного района. Там мальчик купил напиток, сделал глоток и понял, что там явно не вкусный лимонад. Чтобы в этом убедились его друзья, он дал попробовать и им. Сначала первый друг убедился, что напиток не вкусный, а потом и второй школьник тоже решил отведать. После этого трое школьников стали жаловаться на боли в желудке.
В школу пришлось вызывать скорую. Также в школу приехали родители мальчика, который купил лимонад. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.
Как выяснилось, работники столовой школы №1250 налили в бутылку из-под лимонада чистящее средство "Прогресс" и продали её ребёнку. С лимонада Влада А4 все подозрения полностью сняты, уточняет SHOT.
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Это что за дичь то вообще?? Они там совсем епанулись? За такое надо сажать лет на 10, как минимум...как за покушение на убийство! ...но я бы еще им в довесок обе руки отрубил перед этим