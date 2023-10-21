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Сообщество Без кота и жизнь не та 1764 поста • 485 подписчиков подписаться
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Пушистые привереды

Пушистые привереды

Автор:
21 октября 2023 21:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   выражение   забавно   корм   кот   котик   морда   недовольство   привереда   эмоция   
1123
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Ты ему вкусняшку – покупную или собственноручно приготовленную, а он тебе мордаху с выражением вселенского отвращения. Да как так, другие едят и радуются, а мой смотрит с презрением и даже подозрением.

Дескать, а не отравить ли ты меня этой гадостью хочешь, а, любимый хозяин? Шерстяные иногда бывают очень привередливы в своих предпочтениях. Почему? Просто они котики и этим правы.

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Метки: Еда   выражение   забавно   корм   кот   котик   морда   недовольство   привереда   эмоция   
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3  комментария
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Андрей Крылов 43 минуты назад
попытка сыгоаро на миминишности к ко\тикам? А\втор, идир в жолпу! Тебе не удалось! Хотя вот я, лично. котеек любогю и впости всегда плюсую подобному. Но тут вовсем р\мерзакая попытка лайкодрочера.
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