Пушистые привереды

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Ты ему вкусняшку – покупную или собственноручно приготовленную, а он тебе мордаху с выражением вселенского отвращения. Да как так, другие едят и радуются, а мой смотрит с презрением и даже подозрением.
Дескать, а не отравить ли ты меня этой гадостью хочешь, а, любимый хозяин? Шерстяные иногда бывают очень привередливы в своих предпочтениях. Почему? Просто они котики и этим правы.
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