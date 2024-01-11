Такие милые подлизы

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В отношениях чаще один целует, а другой подставляет щёку. Один шкодит, второй берёт на себя вину. Один подлизывается после мелкой пакости или в искреннем порыве пушистой души, второй недоумевает или наслаждается в зависимости от ситуации.
Кто же из домашних питомцев более склонен подлизываться – кошки или собаки? Это и не слишком важно с учётом того, что герои этой подборки в пух и прах разбивают значение фразеологизма «жить как кошка с собакой».
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