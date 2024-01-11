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Такие милые подлизы

Такие милые подлизы

Автор:
11 января 2024 15:40
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   забавно   кот   любимец   нежность   отношения   подлиза   собака   фото   эмоция   
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В отношениях чаще один целует, а другой подставляет щёку. Один шкодит, второй берёт на себя вину. Один подлизывается после мелкой пакости или в искреннем порыве пушистой души, второй недоумевает или наслаждается в зависимости от ситуации.

Кто же из домашних питомцев более склонен подлизываться – кошки или собаки? Это и не слишком важно с учётом того, что герои этой подборки в пух и прах разбивают значение фразеологизма «жить как кошка с собакой».

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Метки: Питомец   забавно   кот   любимец   нежность   отношения   подлиза   собака   фото   эмоция   
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Гомерчик Час назад
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