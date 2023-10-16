Коты-романтики и их эмоции

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Кошки – создания мистические и довольно жёсткие по отношению к окружающему миру. Так пушистых заставляют себя вести инстинкты – охотничий и выживания. Но в глубине меховых сердечек живёт романтика, которую в мгновения нежности получается запечатлеть.
Хотя сами котики потом категорически отказываются от доказательств, утверждая, что существа на фото – не они, а просто похожи. Но мы ведь знаем правду.
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