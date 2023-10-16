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Коты-романтики и их эмоции

Коты-романтики и их эмоции

Автор:
16 октября 2023 14:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Романтика   кот   котик   любовь   парочка   проявление   трогательно   чувство   эмоция   
788
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Кошки – создания мистические и довольно жёсткие по отношению к окружающему миру. Так пушистых заставляют себя вести инстинкты – охотничий и выживания. Но в глубине меховых сердечек живёт романтика, которую в мгновения нежности получается запечатлеть.

Хотя сами котики потом категорически отказываются от доказательств, утверждая, что существа на фото – не они, а просто похожи. Но мы ведь знаем правду.

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Метки: Животное   Романтика   кот   котик   любовь   парочка   проявление   трогательно   чувство   эмоция   
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3  комментария
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Yapon_otez 47 минут назад
Вот №13 точно Инь и Янь.
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BiZ 9 минут назад
спасибо за ян
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