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В Госдуме порекомендовали россиянам много зарабатывать, чтобы потом получать приличную пенсию

В Госдуме порекомендовали россиянам много зарабатывать, чтобы потом получать приличную пенсию

Автор:
12 января 2024 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Светлана Бессараб   депутат   зарплата   пенсия   старость   
2066
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И главное - не утаивать свои доходы от государства.

Среди россиян провели опрос и выяснили: в среднем, наши граждане хотели бы получать 47,6 тыс. рублей пенсии. Не много и не мало, а в самый раз.

По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше - 47 600 рублей в месяц, - следует из анализа данных опроса.

Ожидания и реальность - почти полтинник и 20 т.р. Слегка не соответствует желаемой пенсии. А как её увеличить - объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она посоветовала россиянам найти хорошую работу и получать больше денег.

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Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате - 120-140 тысяч рублей - уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию.

Не факт, что многие россияне не зарабатывают 140 тысяч в месяц. Только им их не платят, вот в чём дело. Возможно, в будущем это поправят, ну а пока серьёзных изменений нет и концу 2024 года пенсия будет в районе 24 тысяч рублей.

А чтобы граждане не грустили и уже сейчас задумывались о жизни на старости лет, Светлана Бессараб дала им следующее напутствие:

Поэтому нужно правильно выбирать зарплату, работу. Работать в белую, что называется - в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов. Тогда можно рассчитывать на хорошую пенсию.

Источник:

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Метки: Госдума   Светлана Бессараб   депутат   зарплата   пенсия   старость   
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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1k
Олег Квирулянт 4 минуты назад
У меня стаж 24 года. Всегда з/пл была выше среднего. А последние годы прям вообще хорошая (пардон, я ох-у-евший айтишник). Пенсию будущую 19 тыщ мне насчитали. Ну обладеть как много!... А где же обещанные 30% от зарплаты?!
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305
Серега 8 минут назад
Бабушка много и тяжело работала ,почти 50 лет учительницей начальных классов.Не в шахте,но тоже работа не из легких.Это работаешь на работе и работаешь дома.Такая профессия .Пенсия около 17000.Почти как у тех,кто и дня не работал и получает социалку.Так что,много и тяжело работать,не значит иметь хорошую пенсию.
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1k
Голодранец! 8 минут назад
А много это сколько? Врач хирург в республиканской детской больнице Симферополь- 25 000 оклад, стимулирующих и премий нет, высшая категория, выслуга 30 лет. Около 50000 чистыми.
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3k
Olegsky 13 минут назад
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7k
Vladimir 22 минуты назад
Вы оплачиваете пенсию, своих родителей. Ваши дети будут оплачивать вашу пенсию. Такой круговорот рублей организован Пенсионной системой России. Вопрос: почему я не могу откладывать сам себе на пенсию? Ответ: незаметно воровать средства можно только из денежного потока. Стой на берегу денежной реки и черпай ведром сколько хочешь. По другому у каждого пенсионера будет свой счет и он точно знает сколько денег туда перечислил.
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14k
кот базилий 22 минуты назад
Очередной умный высер, абы чего ляпнуть с умной рожей.
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54
Richard 23 минуты назад
да уж. Закрывайте библиотеки... увольняйтесь.
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188
Александр Вьюшков Полчаса назад
6лRДb, они действительно так далеки от народа, или просто [мат]?
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188
Александр Вьюшков Полчаса назад
выё...ются
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16k
Типа граф Полчаса назад
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14k
кира Полчаса назад
Помнится, Матвиенко заявляла, что студентам нужно не снимать жилье, а просто купить небольшую квартиру за 50 тысяч баксов.Точно, они с другой планеты.
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8k
Потапыч Полчаса назад
У меня отцу 70 лет, до 90-х был директором двух крупных заводов, после занимался бизнесом до 2005 года (все в белую, исправно платил все налоги), с 2005 по 2017 занимал пост руководителя отдела государственных закупок в федеральной госструктуре, после решил пойти на пенсию. Получает сейчас 20 тысяч в месяц.
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18k
Женя Полчаса назад
Напомнило:
Если у них нет хлеба,
пусть едят пирожные!
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8k
Николай 37 минут назад
Ну обычный высер обычного чиновника, ничего не делающего, но рассуждающего с довольной рожей, что кто то плохо работает и утаивает, или работу не ту делает... не удивили... у самой какая зарплата или будущая пенсия? слабо огласить? то то же, слишком там большая разница с тем что оглашено в посте для обычных граждан или работяг...
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733
Ринат Фамутдинов 39 минут назад
...здят!!! C 17 лет работал и учился. Пенсия 8500 и социальная помощь 1200. Пенсия по инвалидности, мне 60...
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3k
portroy 42 минуты назад
А не хочет ли она сообщить, когда государство собирается вернуть украденные(зачеркнуто)/замороженные пенсионные накопления? А то будешь так работать на хорошей работе, показывать все гос-ву, а оно потом - бац, и отберет твои пенсионные. А тебе выдаст по E-баллу...
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3k
STRiX 44 минуты назад
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3k
Autumn2015 46 минут назад
Так все таки вкалывать ? Или рожать, прям со школьной скамьи, а то как-то эти два занятия трудно одновременно совмещать?
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11k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Она лучше бы объяснила, каким таким справедливым образом весомость пенсионных баллов одинакова у работяги, создающего своим трудом продукт и за которого работодатель отчисляет "живые" деньги, и у чиновника, отчисления в пенсионный фонд которого, представляют собой тупо перекладывание денег из одного бюджета в другой (тех самых денег, что уплачены за работягу), да ещё чиновник и надбавку при этом поимеет?
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2k
Duke_kir 52 минуты назад
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6k
livaneth 56 минут назад
Как сказала Мария Антуанетта "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". А окончила свои дни она на гильотине.
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August

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