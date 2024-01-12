В Госдуме порекомендовали россиянам много зарабатывать, чтобы потом получать приличную пенсию

Среди россиян провели опрос и выяснили: в среднем, наши граждане хотели бы получать 47,6 тыс. рублей пенсии. Не много и не мало, а в самый раз.

По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше - 47 600 рублей в месяц, - следует из анализа данных опроса.

Ожидания и реальность - почти полтинник и 20 т.р. Слегка не соответствует желаемой пенсии. А как её увеличить - объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она посоветовала россиянам найти хорошую работу и получать больше денег.