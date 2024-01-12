В Госдуме порекомендовали россиянам много зарабатывать, чтобы потом получать приличную пенсию

И главное - не утаивать свои доходы от государства.
Среди россиян провели опрос и выяснили: в среднем, наши граждане хотели бы получать 47,6 тыс. рублей пенсии. Не много и не мало, а в самый раз.
По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рублей (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше - 47 600 рублей в месяц, - следует из анализа данных опроса.
Ожидания и реальность - почти полтинник и 20 т.р. Слегка не соответствует желаемой пенсии. А как её увеличить - объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она посоветовала россиянам найти хорошую работу и получать больше денег.
Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате - 120-140 тысяч рублей - уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию.
Не факт, что многие россияне не зарабатывают 140 тысяч в месяц. Только им их не платят, вот в чём дело. Возможно, в будущем это поправят, ну а пока серьёзных изменений нет и концу 2024 года пенсия будет в районе 24 тысяч рублей.
А чтобы граждане не грустили и уже сейчас задумывались о жизни на старости лет, Светлана Бессараб дала им следующее напутствие:
Поэтому нужно правильно выбирать зарплату, работу. Работать в белую, что называется - в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов. Тогда можно рассчитывать на хорошую пенсию.
Источник:
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Если у них нет хлеба,
пусть едят пирожные!