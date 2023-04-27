«Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов внёс законопроект о приравнивании зарплат чиновников в Госдуме и Совфеде к среднему заработку по стране.

Как считает Миронов, оклады депутатов не должны быть равны окладам федеральных министров.