«Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам

Планируется приравнять её к среднему заработку по стране и отменить льготы для чиновников.
Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов внёс законопроект о приравнивании зарплат чиновников в Госдуме и Совфеде к среднему заработку по стране.
Как считает Миронов, оклады депутатов не должны быть равны окладам федеральных министров.
В настоящее время депутаты Госдумы и сенаторы получают денежное вознаграждение, установленное на уровне федерального министра. Парламентарий, представляющий интересы граждан, должен быть ближе к народу не только на словах, но и на деле, в связи с чем законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране. В 2021 году средняя заработная плата по стране составила порядка 57 тысяч рублей. Реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработной платы граждан, - прокомментировал свою инициативу партийный лидер.
Также Миронов предложил отменить часть льгот для депутатов Госдумы. Если эти поправки примут, то лечиться и отдыхать члены парламента будут без привилегий, а пенсию получать такую же, как большинство обычных людей, — без надбавок.
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Как говорится - не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Сначала людей за быдло держали, а теперь понадобилось сплотить ряды...
Дешево хотят купить лояльность.
Товарищи! Вскричал он. Надеюсь, вы не считаете, что мы, свиньи, поступаем подобным образом лишь из мелкого эгоизма. Многие из нас на самом деле терпеть не могут молока и яблок. Сам я на них и смотреть не стану. Единственная цель, с которой мы их используем, сохранить ваше здоровье. Яблоки и молоко (и это совершенно точно доказано наукой, товарищи) содержат элементы, абсолютно необходимые для поддержания жизни и хорошего самочувствия у свиней. Мы, свиньи, работники интеллектуального труда. Забота о процветании нашей фермы и об организации работ лежит исключительно на нас. День и ночь мы неусыпно заботимся о вашем благосостоянии. Мы пьем молоко и едим эти яблоки только ради вас."
Дж. Оруэлл "Скотный двор"
"в Госдуме ЗАХОТЕЛИ уменьшить зарплату" ... кто захотел? Миронов? так и пишите
хрень какая-то..
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они себе премии побольше выписывать станут и пилить бюджеты более интенсивно
По-хорошему не должно быть никаких привилегий, кроме бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Если где-то что-то не нравится - с этим и нужно работать в первую очередь.
А так отселились от народа на другую "планету" и в х#й не дуют.