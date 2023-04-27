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«Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам

«Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам

Автор:
27 апреля 2023 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Совфед   Справедливая россия   депутат   енатор   законопроект   зарплата   льготы   пенсия   сергей миронов   
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Планируется приравнять её к среднему заработку по стране и отменить льготы для чиновников.

Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов внёс законопроект о приравнивании зарплат чиновников в Госдуме и Совфеде к среднему заработку по стране.

Как считает Миронов, оклады депутатов не должны быть равны окладам федеральных министров.

В настоящее время депутаты Госдумы и сенаторы получают денежное вознаграждение, установленное на уровне федерального министра. Парламентарий, представляющий интересы граждан, должен быть ближе к народу не только на словах, но и на деле, в связи с чем законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране. В 2021 году средняя заработная плата по стране составила порядка 57 тысяч рублей. Реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработной платы граждан, - прокомментировал свою инициативу партийный лидер.

Также Миронов предложил отменить часть льгот для депутатов Госдумы. Если эти поправки примут, то лечиться и отдыхать члены парламента будут без привилегий, а пенсию получать такую же, как большинство обычных людей, — без надбавок.

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Метки: Госдума   Совфед   Справедливая россия   депутат   енатор   законопроект   зарплата   льготы   пенсия   сергей миронов   
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54  комментария
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9k
SSD 2 часа назад
Это обычный популизм. Никто за этот закон не проголосует - это раз, а если и примут, то сделают себе премии, стимулирующие, отпускные, надбавки за "классное руководство", за дежурство по Думе и т.д. В итоге - станет больше, чем было.
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8k
Trenzel2003 11 секунд назад
А что, тут еще и зарплату дают???
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1k
raael13 Полчаса назад
Возможно пора восстановить институт народных депутатов. Они будут собираться обсуждать нужные законы и возвращаться на свои основные рабочие места.
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17k
Bill Полчаса назад
Миронов всегда был отменным популистом. Кстати, он то не бедствует, проживает в квартирке за 350 лямов - мог бы предложить вообще лишить депутатов зарплаты.
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1k
Игорь Меншиков Полчаса назад
НИКОГДА!, НИКОГДА за это не проголосуют, если только "сам" указ подпишет
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7k
soar 37 минут назад
Закон, как известно, обратной силы не имеет. Свои льготы и пенсии господин Миронов уже заработал, теперь можно и о популизме подумать.
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120
Gregory 39 минут назад
Скорее поддержат инициативу Вассермана на счет 1 000 000 рублей. В это легче поверить.
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16k
Сергей 39 минут назад
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6k
perekrestok 42 минуты назад
Самым дном для популярность стало прохождение в депутаты по партийному списку Марии Кожевниковой (играла в сериале Универ и ее коронное слово ПИПЕЦ). На депутатском место ее не видел и чего она там как депутат сделала даже не могу предположить. Только вышла замуж и родила. Конечно хорошее дело, но для этого не надо быть депутатшей.
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138
Серж 42 минуты назад
Глупые ужимки выхухоли.
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10k
Бритва 43 минуты назад
многие в своём депутатстве потеряют смысл
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200
twincam 48 минут назад
верится с трудом...
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61k
Андрей 51 минуту назад
Популизм. Никто и никогда это не примет. Запомните этот твит.
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12k
harlamov 52 минуты назад
Чувствуют гады, что запахло жареным.
Как говорится - не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Сначала людей за быдло держали, а теперь понадобилось сплотить ряды...
Дешево хотят купить лояльность.
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1k
Nick 54 минуты назад
И ещё налог на лоббизм пусть платят 50%
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89
Кот Чеширский 55 минут назад
"...Поспели и ранние яблоки. Теперь после каждого порыва ветра они устилали траву в саду. Было принято как должное, что все имеют на них право, но однажды установившийся порядок был изменен: все яблоки должны быть собраны и доставлены в помещение для свиней. Кое-кто попробовал роптать, но это не принесло результатов. Касательно этого предмета все свиньи проявили редкостное единодушие, даже Наполеон со Сноуболлом. На Визгуна была возложена обязанность объяснить ситуацию остальным.

Товарищи! Вскричал он. Надеюсь, вы не считаете, что мы, свиньи, поступаем подобным образом лишь из мелкого эгоизма. Многие из нас на самом деле терпеть не могут молока и яблок. Сам я на них и смотреть не стану. Единственная цель, с которой мы их используем, сохранить ваше здоровье. Яблоки и молоко (и это совершенно точно доказано наукой, товарищи) содержат элементы, абсолютно необходимые для поддержания жизни и хорошего самочувствия у свиней. Мы, свиньи, работники интеллектуального труда. Забота о процветании нашей фермы и об организации работ лежит исключительно на нас. День и ночь мы неусыпно заботимся о вашем благосостоянии. Мы пьем молоко и едим эти яблоки только ради вас."

Дж. Оруэлл "Скотный двор"
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4k
Leonid 56 минут назад
Всё. Миронов наелся) ...
"в Госдуме ЗАХОТЕЛИ уменьшить зарплату" ... кто захотел? Миронов? так и пишите
хрень какая-то..
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12k
Shtoppi Час назад
<<... в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам>>
----------
они себе премии побольше выписывать станут и пилить бюджеты более интенсивно
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20k
Valiko Час назад
Они и так работают по принципу - дали мандат и крутись как хочешь.
По-хорошему не должно быть никаких привилегий, кроме бесплатного проезда в муниципальном транспорте. Если где-то что-то не нравится - с этим и нужно работать в первую очередь.
А так отселились от народа на другую "планету" и в х#й не дуют.
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1k
StoneWolf Час назад
Мечты, мечты.....
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74k
Максим Час назад
Вы заодно и зарплатами всех медиазвездулек займитесь на том же первом канале.. ато вон у уволенного Диброва 3.5 ляма в месяц была. Если бы частная компания хер бы с ней.. но это государственная. с хера ли ему столько платят?
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