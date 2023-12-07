В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России

Можно и меньше. Но не нужно.
Недавно первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказался о пенсиях россиян. Он назвал их «катастрофически низкими». И добавил:
Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно? Я понимаю, что в СССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было всё бесплатно.
По словам парламентария, социальные пособия в России в 5-6 раз отстают от западных стран.
Чтобы разобраться с проблемой, Арефьев предложил ввести налог на сверхбогатых - до 30% от их ежегодной прибыли. Но инициатива не прошла.
А теперь вышли свежие цифры от Росстата: численность бедных в России снизилась до 14,8 млн. человек. А границу бедности очертили в 14 392 рубля. Арефьев же на это справедливо заметил, что этой суммы хватит разве что для того, чтобы не помереть с голоду.
На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей.
Нам говорят, что детей надо рожать, а их надо учить! У нас школ стало меньше, все больше частных школ появляется, куда учителя уходят. Многие операции платные: 500-700 тысяч рублей. У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учёбу детям.
Хотя и сумма в 100-200 тысяч ежемесячного дохода на семью для многих регионов звучит фантастично.
А какая сумма нужна вам, чтобы жить, а не выживать?
Источник:
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естественно все так же зависит от места (региона) проживания и прочих факторов, например таких как наличие семьи и т. п. тогда уже добавляется куча дополнительных переменных и сколько будет нужно в каждом конкретном случае сказать уже сложно.
Кому он это говорит?
Подавляющее большинство в России работает на частника, а ему слова депутата до сраной задницы.
Щас расскажут, что на западе налоги огромные,и цены в разы выше. Поэтому в России лучше жить..
А мы посидим тут порыдаем
ярко показывает на кого (и против кого) работают "народом" выбранные депутаты