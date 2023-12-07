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В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России

В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России

Автор:
07 декабря 2023 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Николай Арефьев   депутат   зарплата   пенсия   пособие   
2006
4

Можно и меньше. Но не нужно.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказался о пенсиях россиян. Он назвал их «катастрофически низкими». И добавил:

Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно? Я понимаю, что в СССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было всё бесплатно.

По словам парламентария, социальные пособия в России в 5-6 раз отстают от западных стран.

Чтобы разобраться с проблемой, Арефьев предложил ввести налог на сверхбогатых - до 30% от их ежегодной прибыли. Но инициатива не прошла.

А теперь вышли свежие цифры от Росстата: численность бедных в России снизилась до 14,8 млн. человек. А границу бедности очертили в 14 392 рубля. Арефьев же на это справедливо заметил, что этой суммы хватит разве что для того, чтобы не помереть с голоду.

На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей.

Нам говорят, что детей надо рожать, а их надо учить! У нас школ стало меньше, все больше частных школ появляется, куда учителя уходят. Многие операции платные: 500-700 тысяч рублей. У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учёбу детям.

Хотя и сумма в 100-200 тысяч ежемесячного дохода на семью для многих регионов звучит фантастично.

А какая сумма нужна вам, чтобы жить, а не выживать?

Источник:

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Метки: Госдума   Николай Арефьев   депутат   зарплата   пенсия   пособие   
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21  комментарий
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7k
Михаил 41 минуту назад
Надо что бы в каждой семье был депутат и не будет бедных.
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69
aleksey090 3 минуты назад
В некоторых странах есть налог с работодателя на низкие з/п. И я считаю это правильным - не хочет платить среднюю зп пусть платит большие налоги, а из этих налогов можно делать поддержку семьям, где сумма ниже средней на каждого члена семьи. Тем самым будут защищены семьи где есть дети, и ее больше где детей больше.
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5k
Григорий 47 минут назад
что на предвыборном
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654
Olldd 59 минут назад
Не статья, а Задорный голос с того света. Что ни фраза, то мем или статья (о меме). ))
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12k
Владимир Час назад
Ну сейчас ещё, депутаты сами себе налог поднимут до 30%, этих бумагаморак думских пора за галстуки подвешивать. Бесполезные организмы.
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19k
Shtoppi Час назад
считаю что если не шиковать, типа жить не в элитке, ездить на общ. транспорте и т. д., то 150-200 тыщ в одно лицо вполне норм на данный момент времени.
естественно все так же зависит от места (региона) проживания и прочих факторов, например таких как наличие семьи и т. п. тогда уже добавляется куча дополнительных переменных и сколько будет нужно в каждом конкретном случае сказать уже сложно.
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369
iskra Shtoppi Полчаса назад
Ну да, если жить одному,не шиковать,не жить в элитке, ездить на маршрутке,то 150 тыщ нормально будет. И на еду хватит,и в отпуск сьездить.
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16k
GROMOZEKA Час назад
« У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учёбу детям.»

Кому он это говорит?
Подавляющее большинство в России работает на частника, а ему слова депутата до сраной задницы.
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Пчёл GROMOZEKA 16 минут назад
А муниципалам не "...до сраной задницы..."?!
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369
iskra 2 часа назад
" по словам парламентария, социальные пособия в России в 5-6 раз отстают от западных стран."
Щас расскажут, что на западе налоги огромные,и цены в разы выше. Поэтому в России лучше жить..
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154
ruslan d 2 часа назад
Думаю долго он там не проработает ...
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Пчёл ruslan d 18 минут назад
Думаю, это пиар с прицелом на будущее...
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