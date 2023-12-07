В Госдуме назвали минимальную зарплату для жизни в России

На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей.

Нам говорят, что детей надо рожать, а их надо учить! У нас школ стало меньше, все больше частных школ появляется, куда учителя уходят. Многие операции платные: 500-700 тысяч рублей. У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учёбу детям.