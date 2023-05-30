Хирурги Новороссийска вытащили из сердца пациентки инородное тело

Женщина экстренно поступила в больницу после того, как в очередной раз промыла порт-систему. Боли и жжение беспокоили в том месте, где должен был стоять катетер. Рентген показал, что инородное тело оказалось в правом предсердии, правом желудочке. Мигрировавший катетер венозного порта медики решили удалять незамедлительно.

- Рентгенэндоваскулярные хирурги больницы виртуозно вытащили 20-сантиметровый катетер из полости сердца. Операция была проведена по рентген-контролем. Катетер захватили специальными ловушками и удалили через пункционное отверстие магистрального сосуда. Операцию провели без наркоза, такое вмешательство его не требовало, - сообщили врачи.

Жизни пациентки в настоящее время ничего не угрожает.