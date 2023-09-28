"Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте

Любви нет дела до цифр в паспорте. И порой в брак вступают люди с большой разницей в возрасте. Для кого-то критично, чтобы партнёр был старше или младше, но предугадать, как всё сложится в отношениях, просто невозможно. Перед вами истории про партнёров с разницей в возрасте.