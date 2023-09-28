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"Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте

"Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте

Автор:
28 сентября 2023 10:45
Сообщество : Истории
Метки: брак   жена старше   истории   муж старше   отношения   отношения в семье   разница в возрасте   
2250
14

Любви нет дела до цифр в паспорте. И порой в брак вступают люди с большой разницей в возрасте. Для кого-то критично, чтобы партнёр был старше или младше, но предугадать, как всё сложится в отношениях, просто невозможно. Перед вами истории про партнёров с разницей в возрасте.

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А ваши супруги старше или младше вас?

Источник:

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Метки: брак   жена старше   истории   муж старше   отношения   отношения в семье   разница в возрасте   
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18  комментариев
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13k
Макс Полчаса назад
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27
Bdd 5 минут назад
ну до цифр в паспорте действительно никому нет дела, а вот цифры на банковском счете зачастую и решают
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33k
Snork Snorkoff 21 минуту назад
+/- 10 лет похер, дальше уже сложнее, хотя тоже бывают исключения. Моя крестная была на 15 лет старше мужа, но на вид казалось что наоборот и таки она его пережила.
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5k
jfk Полчаса назад
все относительно, в 40 лет драть 20-летнюю прикольно, а, вот, 60-летнюю не очень, хотя разница в возрасте одинаковая.
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27k
Matrosskin 43 минуты назад
Так ведь в 40 лет можно выглядеть ( и жить) абсолютно по разному. Некоторые люди уже в 35 лет - старые пердуны по характеру и образу жизни, и наоборот - есть в 45 активные, ухоженные. Причём вне зависимости от пола.
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2k
Dimon 48 минут назад
Толстый коше-е-лёк всему ви-и-иной, все в округе говори-или!
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11k
Б.Касторский 53 минуты назад
Как по мне, тут личное дело. И точно не стоит ждать одобрения от экспертов из сети. У многих нет своей жизни и они с радостью обсуждают чужую.
Большая разница в возрасте и пару устраивает? Отлично! Кому-то не нравится? Так вы тоже не всем нравитесь, уверен.
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28
Ли Харви Освальд Час назад
Х.у.й ровесников не ищет
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Чем оба старше тем менее заметна разница в возрасте... 5-7 лет это ниочем вообще, считай ровесники) А насчет интересов, тут все зависит от характера конкретного человека
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7k
Умница-красавица Час назад
Какие одноклассники в 30? Тетка походу школу так и не закончила.
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4k
Еркен Час назад
Небольшая разница это нормально, когда женщине 32, а она ложится под 65 летнего старика, это как-то не нормально.
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863
Илья 2 часа назад
Психическое отклонение или обыкновенная корысть, иной причины заводить такие отношения не вижу.
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15k
FatZilla 2 часа назад
Встречался как-то с девушкой на 11 лет моложе. Мало того, что ей было 18, так она ещё относилась к той категории девушек, которые "маленькая собачка до старости щенок". Выглядела как школьница, ещё могла и косички с бантиками сделать себе, когда шли куда-то гулять. Мне иногда страшно было как бы меня патруль не заграбастал - идёт почти 30 летний дядька и рядом малышка с косичками и бантиками в коротеньких шортах и явно это не папа с дочкой...
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Мужик старше - это нормально (без перегибов, конечно). Это наоборот - так себе идея. Для потомства тоже - чем старше мужик во время зачатия, тем больше продолжительность жизни детей.
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