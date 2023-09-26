"В браке, но кольцо не ношу": мужья и жёны рассказали, как относятся к символу на руке после свадьбы

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После бракосочетания обычно принято надевать кольца. Только не все выбирают их носить в итоге, и связано это с разными причинами: кому-то банально неудобно.
1. Иногда люди в браке не носят кольца, пользовательница Твиттера - Карина - решила выяснить, в чём же причины такого феномена
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А вы носите кольца?
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