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"В браке, но кольцо не ношу": мужья и жёны рассказали, как относятся к символу на руке после свадьбы

"В браке, но кольцо не ношу": мужья и жёны рассказали, как относятся к символу на руке после свадьбы

Автор:
26 сентября 2023 10:55
Сообщество : Истории
Метки: брак   забавно   интересно   истории   кольцо   ношу кольцо   отношения   
1123
14

После бракосочетания обычно принято надевать кольца. Только не все выбирают их носить в итоге, и связано это с разными причинами: кому-то банально неудобно.

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А вы носите кольца?

Источник:

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Метки: брак   забавно   интересно   истории   кольцо   ношу кольцо   отношения   
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13  комментариев
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1k
StoneWolf 3 минуты назад
Не ношу. Мешает в работе + часто ковыряюсь в технике
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29
Сергей 8 минут назад
Прошлепал кольцо на третий месяц после свадьбы, перебирая картошку в погребе.
Жене сказал, что кормить надо лучше. Сердобольные тётушки восприняли, как плохое предзнаменование... 10 лет прошло, пока не сбылось
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11k
Б.Касторский 8 минут назад
А в чём смысл кольца? Украшения не ношу вообще, по мне так мужчина может носить часы, если уж хочется украшательств. А так? Женщине, если хочется, пусть носит с удовольствием. А не хочет? Брак вовсе не кольцо или штамп в паспорте.
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8k
Дмитрий 9 минут назад
Кольцо носил, ношу и носить буду всегда. Да пару раз цеплялось, но с таким же успехом можно рассуждать, что и х.... сломать можно когда-нибудь и где-нибудь. Не носить кольцо из-за протеста к обществу? Это надо голову лечить. Боязнь потерять кольцо? Да, как говорится и хрен с ним. Не носить, по тому, что без кольца "мужики больше помогают". С таким же успехом его можно не носить с мыслью, что а вдруг "мужичок/баба подвернётся какая-нибудь. В общем одно только действительное вразумительное объяснение, про шелушение кожи.
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6k
Наталья 10 минут назад
не носим оба. Оба золото на дух не переносим))) на фиг покупали?
"НА ВЫХОД" особо торжественный можем надеть) а так большую часть года я и не знаю где они
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5k
Мангуст 13 минут назад
Я занимаюсь ремонтом электроники, есть возможность что-то закоротить. Жена работает в химической лаборатории. Если что-то едкое попадет на руки быстро не смыть из-под кольца.
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15k
Александр 14 минут назад
Пока пост не прочитал, даже не обращал внимание, а, оказывается, оно у меня уже 25 лет... По-ходу, вросло!
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30k
Aqueronte 15 минут назад
Мне оно в повседневной жизни мешает, сначала носил для понта- женатик, потом надоело. Жена тоже нечасто надевает, это аксессуары, которые просто неудобны, мы оба и на спорт ходим и на даче работаем
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8k
Дмитрий 15 минут назад
12. Что у неё там за каша в голове? "Рационализировать своё поведение"! Да там в башке у тебя надо сначала "рационализировать" всё!
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2k
xannar 16 минут назад
Кольцо очень нравится, сама подбирала по стилю и духу )))) Но дома вообще не ношу, все кольца снимаю сразу в т.ч. обручальное. Также снимаю из соображений удобства и безопасности, если надо что-то делать руками, чтобы не повредить ни кольца, ни пальцы. При этом доводилось получать упрёки от некоторых родственниц старшего поколения, которые обручальное кольцо вообще никогда не снимают ни при каких обстоятельствах, и считают что так все должны делать.
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3k
fkamash 18 минут назад
Носил довольно долго. Потом увлекся нырялкой. Там надо снимать - тяжко неопреновые перчи натягивать/снимать с кольцами. Снимаешь - постоянно забываешь куда положил и т.д. А недавно встретилось в шкатулке - примерил на свою голову... Снял уже со шкурой практически... Не не...это без меня
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2k
Vergüenza Ajena 23 минуты назад
Кто же в такую жару коло носит???
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56k
dima423 Полчаса назад
Не ношу кольцо... неудобно, и вообще нафига?)
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