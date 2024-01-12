92-летняя топ-модель доказывает, что возраст — всего лишь цифра

Кармен Делль'Орефиче — самая пожилая модель в мире, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру за всю историю индустрии. Когда-то её заметили в автобусе, когда ей было всего 13 лет, и она продолжает работать до сих пор.
Впервые американку Кармен Делль'Орефиче заметили ещё 13-летней девочкой. Жена фотографа Германа Ландшоффа увидела её в автобусе, и подошла, предложив съёмку. Однако, съёмка получилась не совсем удачной. Но всего через два года, в возрасте 15 лет, она впервые появилась на обложке журнала Vogue, став любимой моделью фотографа Эрвина Блюменфельда. В прошлом году, в возрасте 92 лет, Кармен вновь появилась на обложке Vogue — на этот раз в статусе самой пожилой модели в мире.
Делль'Орефиче выросла в Нью-Йорке, в довольно бедной семье. В её доме не было даже телефона, поэтому Vogue приходилось посылать курьеров, чтобы позвать её на съёмки. Но зарплаты Кармен едва хватало на содержание семьи, поэтому они с матерью дополнительно подрабатывали швеями. Её личная жизнь тоже не похожа на сказку. В начале 1950-х годов она вышла замуж за Билла Майлза, который забирал чеки из модельных агентств и отдавал самой Кармен всего по 50 долларов. Позже они развелись, и Кармен вышла замуж за фотографа Ричарда Хеймана. Он бросил её в 1958 году — после того, как она решила уйти из модельного бизнеса.
Нелёгкие жизненные обстоятельства заставили Кармен вернуться в модельный бизнес в 1978 году. Через несколько лет она вновь красовалась на обложках модных журналов. С тех пор она не покидает индустрию: снимается для журналов, рекламных кампаний, и даже выходит на подиум. При этом, она не собирается останавливаться на достигнутом. Многие спрашивают Кармен о секретах красоты:
"Один из секретов сохранения красоты — это делать то же самое, что вы делаете для ребёнка: ухаживать и делать всё для него с любовью. И мужчины, и женщины должны ухаживать за собой, любить себя, и дарить себе любящую энергию," — сказала 92-летняя модель в одном из недавних интервью.
В 2022 году 91-летняя Кармен Делл'Орефиче снялась обнажённой, а в прошлом году появилась на обложках нескольких модных журналов, включая Vogue Czechoslovakia, L'Officiel India и Schön China. Эта шикарная женщина продолжает доказывать всему миру, что возраст — это всего лишь цифра.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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