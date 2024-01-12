92-летняя топ-модель доказывает, что возраст — всего лишь цифра

Делль'Орефиче выросла в Нью-Йорке, в довольно бедной семье. В её доме не было даже телефона, поэтому Vogue приходилось посылать курьеров, чтобы позвать её на съёмки. Но зарплаты Кармен едва хватало на содержание семьи, поэтому они с матерью дополнительно подрабатывали швеями. Её личная жизнь тоже не похожа на сказку. В начале 1950-х годов она вышла замуж за Билла Майлза, который забирал чеки из модельных агентств и отдавал самой Кармен всего по 50 долларов. Позже они развелись, и Кармен вышла замуж за фотографа Ричарда Хеймана. Он бросил её в 1958 году — после того, как она решила уйти из модельного бизнеса.