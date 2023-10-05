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"Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история супермодели Джии

"Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история супермодели Джии

Автор:
05 октября 2023 21:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   биография   интересное   истории   мода   модели   модель   
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Она стала одной из первых супермоделей (категория моделей, востребованных и на подиуме, и на фото), покорившей мир моды. Её история как раз о том, что чем выше ты взлетаешь, то больнее потом падать. Но она такая была одна. Уникальная.

"Жизнь и смерть. Энергия и покой. Если я остановилась сегодня, это всё же того стоило, и даже ошибки, которые я сделала и которые я бы исправила, если бы могла, боль, что сжигала меня и оставила шрамы в моей душе, — это все стоило того, чтобы мне позволили идти туда, куда я шла: к этому аду на земле, к этому раю на земле..."


из дневника Джии Мари Каранджи


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29 января 1960 года в Филадельфии родилась девочка, которую назвали Джиа Каранджи. Её мама Кэтлин была с ирландско-уэльской кровью, а папа, Джо, - был италоамериканцем. Что говорить, смесь была жгучая и поэтому у девочки была очень запоминающаяся внешность. Она взяла от обоих родителей всё самое лучшее. Кэтлин была домохозяйкой, а Джо руководил скромной сетью собственных кафе.


Всё началось с детства. Джии было 11 лет, когда мама оставила семью, оставив детей отцу. Развод родителей стал огромным ударом для неё, ведь она отчаянно нуждалась в маминой заботе и любви.

Джиа росла и всегда была немножко пацанкой - дружила с мальчишками, слушала Дэвида Боуи, носила одежду-унисекс.


В 17 лет её заметил один из местных фотографов и пригласил на фотосессию. После чего отправил снимки самой Вильгельмине Купер, владелице модельного агентства в Нью-Йорке. Родные модели вспоминали, что Джиа всегда хотела приобщиться к модельному миру и понимала, что это, чем бы она хотела заняться. Когда юную девушку пригласили на встречу в Нью-Йорк она не задумываясь согласилась. Вильгельмина сама была в прошлом моделью и прекрасно знала бизнес, когда открывала собственное одноимённое агентство.
Поначалу Джиа беспрестанно ходила по кастингам, работала на каких-то малозаметных заказах, но довольно скоро её нестандартное лицо и выразительный взгляд стал привлекать внимание. И вот, она уже стала самой востребованной моделью 70-х. И это несмотря на то, что тогда в моде были спортивные блондинки с широкой улыбкой.

Ещё одним плюсом Джии было то, что она легко могла перевоплотиться в любой образ - роковая красотка, безбашенная хулиганка, изысканная леди. Во всех образах Каранджи была органична. Именно ей, кстати, принадлежит тот фирменный взгляд подиумных моделей - серьёзный, чуть исподлобья, который с того самого времени стали пытаться изобразить все. Карьера летела вверх со сверхзвуковой скоростью. С ней хотели работать абсолютно все агентства и фотографы. Её лицо смотрело отовсюду - журналы, баннеры, флаеры.


В жизни Джиа хотела такого простого и одновременно сложного для того мира, в котором она жила - настоящей любви. Она была влюбчивой, ей всегда нужен был кто-то рядом. Не исключено, что её повышенная потребность в нежном отношении крылась ещё в детстве, когда её оставила мать. Одна из её подруг, тоже модель, как-то раз рассказала в интервью, что однажды ночью Джиа пришла к ней домой, потому что ей нестерпимо хотелось, чтобы её кто-нибудь обнял. Можно только представить, как ещё молодой девушке было одиноко.

В 1978 году Каранджи пришла на съёмку для журнала "Vogue". Отработав положенные кадры, эксцентричный фотограф Крис фон Вангенхайм предложил Джии остаться и сделать фотосессию ню. Модель была согласна. Визажисткой на фотосессии была Сэнди Линтер и она просто ждала окончания съёмки, когда Крис попросил её принять участие в этом проекте и побыть в кадре вместе с Джией.
Фотографии модели, стоящей за сетчатым забором, стали действительно скандальными для того времени и после них она стала просто на разрыв. Уже к концу года Джиа появилась на обложках самых известных современных журналов.


Теперь она уже могла выбирать и соглашаться только на те проекты, которые ей были интересны. Она стала участвовать в обсуждении макияжа, одежды и причёски. Всё. Она на высоте, она лучшая. И вот тут-то всё пошло наперекосяк.
Времена были разгульные, Нью-Йорк гудел от вечеринок, легендарный "Studio 54" каждые выходные собирал у себя самых-самых. Нравы были свободны, наркотики текли рекой. Джиа начала с кокаина, помогавшего ей расслабиться. В тот период это было нечто нормально и никто не делал проблемы из пары дорожек на вечеринке. Пока не подсаживался на него.

Но в 1980 году Джиа столкнулась с серьёзной потерей - от продолжительной болезни скончалась Вильгельмина Купер. Несмотря на свою бешеную популярность и то, что все агенты Нью-Йорка предлагали ей контракты, Джиа была верна своей наставнице, ставшей для неё по-настоящему близкой подругой, в какой-то степени заменившей фигуру матери в жизни 17-летней дворовой девчонки из Филадельфии. Модели было очень больно, она осталась одна и кто-то, в этот момент, дал ей попробовать героин.


Каранджи не считала это чем-то серьёзным, но, как и все, кто говорят "я контролирую ситуацию", она вскоре плотно подсела. Начала опаздывать на съёмки, могла и вовсе не явиться и фотографы всё чаще стали отказываться от работы с ненадёжной моделью.

Майкл Тайг, фотограф, рассказывал, что в среде был негласный запрет на то, чтобы модели употребляли. Но Джиа могла принять дозу даже в студии, на что поначалу закрывали глаза, потому что она была им нужна. Близкие Каранджи честно пытались ей помочь, но безрезультатно.

Джиа была всё дальше от реальности и её интерес, как у любого героинового наркомана, сузился до очередной дозы. Вождение в нетрезвом виде, кража денег из материнского дома. В 1981 году она пыталась пройти лечение метадоном в клинике, но новость о смерти её друга-фотографа свела на нет всё лечение. Она не знала как проработать потерю, она не понимала, как справиться с тяжёлыми новостями самостоятельно. Зато она точно знала, что в том мире ей не будет настолько одиноко и больно.


Наступил 1984 года и она решила кардинально изменить свою жизнь. На протяжении полугода Джиа лечилась в клинике. Она зарабатывала десятки тысяч долларов за час, но от гонораров ничего не осталось. Супермодель жила на пособие, но после выписки из клиники ей стало лучше. Она даже устроилась в магазин на работу и записалась на подготовительные курсы в колледж. Всё было хорошо три месяца и она снова сорвалась. Каранджи стала хуже выглядеть, кожа покрылась рубцами, на руках были непроходящие язвы.


Когда в 1986 году она была в материнском доме, то почувствовала резкую боль в голове и ушах. В больницу она угодила с подозрением на сильную пневмонию. Вылечили, отправили домой и через месяц снова больница и тот же диагноз. На совпадение это было уже непохоже и врачи стали брать анализы. Джии диагностировали СПИД.

Одна из самых красивых женщин США страшно умирала. Болезнь изуродовала её и она начала разлагаться, будучи ещё живой. Хоронили Джию в закрытом гробу.

Она умерла 18 ноября 1986 года.

А мир моды даже не знал о её кончине. Большинство тех, с кем она работала, узнали о смерти Каранджи лишь через год, а на сами похороны пришло очень мало людей. Тогда СПИД был чем-то новым, малоизвестным и пугал всех до чёртиков.

Да, можно сказать, что она сама себя убила и это будет абсолютной правдой. Но, вместе с тем, за маской уверенной в себе и роскошной женщины пряталась девочка, которую по-настоящему наверное никто и никогда не любил. Брошенная и слишком юная для того, чтобы справиться с медными трубами, которые, как известно, сильнее воды и огня.

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Метки: Жизнь   биография   интересное   истории   мода   модели   модель   
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32k
Ego sum qui sum Час назад
Джоли ее сыграла очень неплохо
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1k
Igor Grishaev 17 минут назад
Жаль..
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
Если бы ее "Фишки" то и не знал бы то, что была вот такая [мат]...
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650
MidMaster Полчаса назад
Джии и точка
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6k
Трям Час назад
О! Сиськи!
Наконец раскрыли тему...
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