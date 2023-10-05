"Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история супермодели Джии

Всё началось с детства. Джии было 11 лет, когда мама оставила семью, оставив детей отцу. Развод родителей стал огромным ударом для неё, ведь она отчаянно нуждалась в маминой заботе и любви.

Джиа росла и всегда была немножко пацанкой - дружила с мальчишками, слушала Дэвида Боуи, носила одежду-унисекс.



