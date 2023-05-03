Загадочные болезни в мировой истории

Его ещё называют "синдром доктора Стрейндлжава", как у героя фильма Кубрика, у которого рука могла начать душить своего владельца или же сама по себе выполнять нацистское приветствие.

Впервые этот синдром описал в 19 веке Курт Гольдштейн, немецкий невролог. Он занимался изучением своей пациентки, которую во сне могла начать душить её же рука. Гольдштейн не выявил каких-либо психических отклонений у женщины и только посмертно в мозге было найдено повреждение, которое нарушило передачу сигналов между полушариями. Это-то и привело к появлению синдрома.

В 1950-х годах резко увеличилось количество людей с этим синдромом, когда врачи стали пытаться лечить эпилепсию, рассекая полушария. Чаще всего рука проявляет агрессию именно к своему хозяину.



