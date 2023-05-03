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Загадочные болезни в мировой истории

Загадочные болезни в мировой истории

Автор:
03 мая 2023 17:45
Сообщество : RealFishki
Метки: заболевания   интересное   лечение   люди   медицина   редкие болезни   странное   
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Медицина за последние сто лет продвинулась вперёд семимильными шагами. Открыто не только множество болезней, но и найдено лечение, благодаря которому смертность снизилась в разы.

Но иногда врачам остаётся лишь недоумённо разводить руками. Эти заболевания встречаются не так часто, но тем несчастным, которым не повезло, приходится несладко. Ведь редкие болезни чаще всего не лечатся.


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Или, как её еще называют, "синдром зомби".

Люди, страдающие от этого заболевания, свято верят в то, что либо они уже умерли, либо сгнивают заживо. Всё, что происходит вокруг - это жизнь после смерти. До сих пор не выявлены точные причины "синдрома зомби", но возможно его вызывают склонность к шизофрении, серьёзная депрессия и травмы головы. Болезнь Котара не выносится в отдельное заболевание - это одна из форм депрессивно-параноидной шизофрении.


Это даже отдаёт некой мистикой. Зарегистрированы случаи, когда после инсульта, длительных головных болей или же травмы головного мозга человек начинает говорить на своём языке, но с акцентом. С акцентом страны, где он не только не жил, а даже никогда и не был. Врачи утверждают, что это связано с теми отделами головного мозга, которые отвечают за речь.
Такие случаи, пусть даже и редкие, дают возможность продолжать исследовать все способности головного мозга.


Бенджамин Баттон - это не выдумка, а наоборотная прогерия. Дети, рождённые с этим недугом, появляются на свет без видимых отклонений, но уже через пару лет начинают стремительно стареть. У них появляются морщины, выпадают волосы и уже к 13 годам они заканчивают свой жизненный цикл, пройдя его полностью в ускоренном темпе. Есть правда случай, когда японец, страдающий прогерией, прожил целых 45 лет.

Прогерия - врождённое заболевание. По невыясненным причинам организм активизирует механизм старения. Но встречается она крайне редко - известно только 80 случаев заболевания.


У этого недуга есть более устрашающее название - "синдром оборотня". Избыточное оволосение всего тела, которое не может быть типичным ни для мужчин, ни для женщин. Этот синдром может быть и врождённым, и полученным в результате неправильного приёма гормонов, травмы головы или же нервной анорексии. Чаще это заболевание наблюдается у женщин и вылечить можно только гипертрихоз приобретённый.


Его ещё называют "синдром доктора Стрейндлжава", как у героя фильма Кубрика, у которого рука могла начать душить своего владельца или же сама по себе выполнять нацистское приветствие.

Впервые этот синдром описал в 19 веке Курт Гольдштейн, немецкий невролог. Он занимался изучением своей пациентки, которую во сне могла начать душить её же рука. Гольдштейн не выявил каких-либо психических отклонений у женщины и только посмертно в мозге было найдено повреждение, которое нарушило передачу сигналов между полушариями. Это-то и привело к появлению синдрома.

В 1950-х годах резко увеличилось количество людей с этим синдромом, когда врачи стали пытаться лечить эпилепсию, рассекая полушария. Чаще всего рука проявляет агрессию именно к своему хозяину.


Это синдром, при котором человек не чувствует себя полноценным, пока ему не ампутируют определённую часть тела. Это вовсе не желание новых ощущений, а именно сбой в работе мозга, который воспринимает пальцы, ноги или руки чужеродным объектом. Не помогает ни психотерапия, ни медикаменты.
"Чужой" орган обычно здоров и полностью функционален. Как раз это и становится камнем преткновения, ведь хирург не имеет права ампутировать здоровую конечность - в ином случае ему грозит суд. Человек с данным расстройством годами может искать себе хирурга, который бы согласился избавить его "чужака" и могут пойти на радикальные меры: прострелить себе ногу или руку, отмораживают конечности, могут даже попытаться отпилить её самостоятельно. Люди с нарушением восприятия целостности отлично знают, где именно нужно удалить и после операции могут сказать, что где-то им не дорезали. Когда желаемое наконец происходит, они чувствуют себя невероятно счастливыми и заверяют, что лучше бы сделали это намного раньше.
Страшно, что это невозможно как-то остановить.

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Метки: заболевания   интересное   лечение   люди   медицина   редкие болезни   странное   
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4  комментария
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А у некоторых наблюдается minimalism головного мозга?
И ничего - живут.
И даже посты на ФИШКАХ клепают.
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157
Neftyanoy56 51 минуту назад
Что тут загадочного? Прогерия и гипертрихоз реально генетические заболевания, все остальное просто варианты шизофрении
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551
GoInDown 2 часа назад
А как называется синдром вибрирующего телефона в кармане, когда его там нет?
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