Загадочные болезни в мировой истории

Медицина за последние сто лет продвинулась вперёд семимильными шагами. Открыто не только множество болезней, но и найдено лечение, благодаря которому смертность снизилась в разы.
Но иногда врачам остаётся лишь недоумённо разводить руками. Эти заболевания встречаются не так часто, но тем несчастным, которым не повезло, приходится несладко. Ведь редкие болезни чаще всего не лечатся.
Или, как её еще называют, "синдром зомби".
Люди, страдающие от этого заболевания, свято верят в то, что либо они уже умерли, либо сгнивают заживо. Всё, что происходит вокруг - это жизнь после смерти. До сих пор не выявлены точные причины "синдрома зомби", но возможно его вызывают склонность к шизофрении, серьёзная депрессия и травмы головы. Болезнь Котара не выносится в отдельное заболевание - это одна из форм депрессивно-параноидной шизофрении.
Это даже отдаёт некой мистикой. Зарегистрированы случаи, когда после инсульта, длительных головных болей или же травмы головного мозга человек начинает говорить на своём языке, но с акцентом. С акцентом страны, где он не только не жил, а даже никогда и не был. Врачи утверждают, что это связано с теми отделами головного мозга, которые отвечают за речь.
Такие случаи, пусть даже и редкие, дают возможность продолжать исследовать все способности головного мозга.
Бенджамин Баттон - это не выдумка, а наоборотная прогерия. Дети, рождённые с этим недугом, появляются на свет без видимых отклонений, но уже через пару лет начинают стремительно стареть. У них появляются морщины, выпадают волосы и уже к 13 годам они заканчивают свой жизненный цикл, пройдя его полностью в ускоренном темпе. Есть правда случай, когда японец, страдающий прогерией, прожил целых 45 лет.
Прогерия - врождённое заболевание. По невыясненным причинам организм активизирует механизм старения. Но встречается она крайне редко - известно только 80 случаев заболевания.
У этого недуга есть более устрашающее название - "синдром оборотня". Избыточное оволосение всего тела, которое не может быть типичным ни для мужчин, ни для женщин. Этот синдром может быть и врождённым, и полученным в результате неправильного приёма гормонов, травмы головы или же нервной анорексии. Чаще это заболевание наблюдается у женщин и вылечить можно только гипертрихоз приобретённый.
Его ещё называют "синдром доктора Стрейндлжава", как у героя фильма Кубрика, у которого рука могла начать душить своего владельца или же сама по себе выполнять нацистское приветствие.
Впервые этот синдром описал в 19 веке Курт Гольдштейн, немецкий невролог. Он занимался изучением своей пациентки, которую во сне могла начать душить её же рука. Гольдштейн не выявил каких-либо психических отклонений у женщины и только посмертно в мозге было найдено повреждение, которое нарушило передачу сигналов между полушариями. Это-то и привело к появлению синдрома.
В 1950-х годах резко увеличилось количество людей с этим синдромом, когда врачи стали пытаться лечить эпилепсию, рассекая полушария. Чаще всего рука проявляет агрессию именно к своему хозяину.
Это синдром, при котором человек не чувствует себя полноценным, пока ему не ампутируют определённую часть тела. Это вовсе не желание новых ощущений, а именно сбой в работе мозга, который воспринимает пальцы, ноги или руки чужеродным объектом. Не помогает ни психотерапия, ни медикаменты.
"Чужой" орган обычно здоров и полностью функционален. Как раз это и становится камнем преткновения, ведь хирург не имеет права ампутировать здоровую конечность - в ином случае ему грозит суд. Человек с данным расстройством годами может искать себе хирурга, который бы согласился избавить его "чужака" и могут пойти на радикальные меры: прострелить себе ногу или руку, отмораживают конечности, могут даже попытаться отпилить её самостоятельно. Люди с нарушением восприятия целостности отлично знают, где именно нужно удалить и после операции могут сказать, что где-то им не дорезали. Когда желаемое наконец происходит, они чувствуют себя невероятно счастливыми и заверяют, что лучше бы сделали это намного раньше.
Страшно, что это невозможно как-то остановить.
Источник:
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И ничего - живут.
И даже посты на ФИШКАХ клепают.