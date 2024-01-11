В Матросской тишине умер один из основных фигурантов дела о хищениях на космодроме «Восточный»

Его подозревали в краже миллиарда рублей.
Сергей Волкодав - бывший руководитель компании «Цветлит». Его брат, Юрий Волкодав, экс-управляющий Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 6 (бывший «Дальспецстрой»). Оба - фигуранты уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».
Одного из них задержали в 2018 году, второго 2019-м и расследование шло очень долго. В январе 2022-го, братьев отправили на зону. Сергея на 4,9 года, Юрия - на 6,5 лет и взыскали с них 79,46 млн рублей ущерба. В декабре того же года братаны подали апелляцию, суд её рассмотрел, учёл время, которое они провели в СИЗО и отпустил их на свободу.
Весной 2023-го, Сергей стал фигурантом нового дела о хищении:
Экс-гендиректору АО «Цветлит» Сергею Волкодаву инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом.
В августе его задержали и отправили в СИЗО. Сегодня он умер. По одной версии:
Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу Матросской тишины.
Там он впал в кому и умер.
По другой версии:
Сергей Волкодав в связи с болезнью 31 декабря 2023 года был помещен в больницу, а 10 января следователь отменил ему меру пресечения (в виде заключения под стражу). Он скончался от инсульта.
Что касается космодрома «Восточный» и космических сумм, которые украли при его строительстве - было возбуждено более 160 уголовных дел. Одно из последних завершилось в октябре прошлого года: причастные бизнесмены Алик Алексанян и Баграт Мирзоян получили по 5 лет на зоне. Там снова фигурировали сотни миллионов рублей.
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А в камере сидел с кем то, это пожалел денег на камеру люкс, с горничной и прочим.