В Матросской тишине умер один из основных фигурантов дела о хищениях на космодроме «Восточный»

В августе его задержали и отправили в СИЗО. Сегодня он умер. По одной версии:

Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу Матросской тишины.

Там он впал в кому и умер.