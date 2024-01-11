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В Матросской тишине умер один из основных фигурантов дела о хищениях на космодроме «Восточный»

В Матросской тишине умер один из основных фигурантов дела о хищениях на космодроме «Восточный»

Автор:
11 января 2024 17:41
Сообщество : Криминал
Метки: Восточный   Сергей Волкодав   космодром   смерть   тюрьма   хищения   
1892
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Его подозревали в краже миллиарда рублей.

Сергей Волкодав - бывший руководитель компании «Цветлит». Его брат, Юрий Волкодав, экс-управляющий Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 6 (бывший «Дальспецстрой»). Оба - фигуранты уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

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Одного из них задержали в 2018 году, второго 2019-м и расследование шло очень долго. В январе 2022-го, братьев отправили на зону. Сергея на 4,9 года, Юрия - на 6,5 лет и взыскали с них 79,46 млн рублей ущерба. В декабре того же года братаны подали апелляцию, суд её рассмотрел, учёл время, которое они провели в СИЗО и отпустил их на свободу.

Весной 2023-го, Сергей стал фигурантом нового дела о хищении:

Экс-гендиректору АО «Цветлит» Сергею Волкодаву инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом.

В августе его задержали и отправили в СИЗО. Сегодня он умер. По одной версии:

Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу Матросской тишины.

Там он впал в кому и умер.

По другой версии:

Сергей Волкодав в связи с болезнью 31 декабря 2023 года был помещен в больницу, а 10 января следователь отменил ему меру пресечения (в виде заключения под стражу). Он скончался от инсульта.

Что касается космодрома «Восточный» и космических сумм, которые украли при его строительстве - было возбуждено более 160 уголовных дел. Одно из последних завершилось в октябре прошлого года: причастные бизнесмены Алик Алексанян и Баграт Мирзоян получили по 5 лет на зоне. Там снова фигурировали сотни миллионов рублей.

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Метки: Восточный   Сергей Волкодав   космодром   смерть   тюрьма   хищения   
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19  комментариев
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876
Шурман Час назад
Ибо нех .
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8k
Allmaster 14 минут назад
5 лет дали. А чего такого. это 60 месяцев по 16.666.666 каждый месяц. Хвостик округлим на адвокатов , пусть по 15 млн в мес. Я тоже хочу так сидеть)) Зато вышел и с чистой совестью...
А в камере сидел с кем то, это пожалел денег на камеру люкс, с горничной и прочим.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Сокамерник умолял поделиться...

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42k
Сергей Полчаса назад
Большие деньги любят тишину. Мертвую тишину.
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4k
Василий Афиногенов 44 минуты назад
подозрительно
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3k
lekha-fil Час назад
А кто это сделал? ай яй яй. Но как же вовремя.
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68k
doker Час назад
Бандит Говоров - дитё, в сравнении...
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5k
Горожанин Час назад
- А что по этому поводу думает тоаарищ Рогозин?
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56k
Опиум для народа Час назад
Походу всё-таки в ходе следствия вышли на самих себя. Пришлось обрубать концы. )))
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August

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