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Француз захотел пробраться на Байконур и умер от обезвоживания

Француз захотел пробраться на Байконур и умер от обезвоживания

Автор:
11 июня 2024 16:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Казахстан   байконур   буран   космодром   обезвоживание   смерть   французы   
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Путешествие к "Бурану" получилось слишком экстремальным.

Двое граждан Франции попытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, но не рассчитали свои силы — один из "экстремалов" вернётся домой в гробу.


Сообщается, что 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета при попытке нелегально проникнуть на режимный объект выбрали "классический путь" — вышли на трассе и двинулись по степи к высоким зданиям космодрома.

По дороге одному из любителей экстремального туризма стало плохо из-за жары. На тот момент на улице стояла жаркая погода — +33 градуса в тени. В степи, разумеется, укрыться было негде. У Анджело пошла кровь из носа, а через некоторое время он потерял сознание. Его товарищ побежал к ближайшей трассе "Самара - Чимкент", остановил полицейскую машину, но из-за незнания языка не смог объяснить что произошло. Мужчину отвезли КПП-1 космодрома, где уже российские полицейские разобрались в ситуации и поехали на поиски интуриста. Но когда правоохранители приехали на место, Анджело был уже мёртв.


Следов насильственной смерти полицейские на теле мужчины не обнаружили. По предварительным данным, он умер от обезвоживания. Некоторые СМИ пишут, что у француза не выдержало сердце.

Добавим, что на Байконуре действует особый пропускной режим. Но туда, несмотря на возможные проблемы с правоохранительными органами, регулярно пытаются проникнуть туристы из разных частей света.


В 2022 году около стартовой площадки №112, где расположен второй лётный экземпляр космолёта "Буран", поймали англичанина Бенджамина Рича и белоруску Алину Зелупу. В сентябре 2023 года на космодроме задержали троих граждан Испании, которые тоже намеревались посмотреть на советский космолёт. А в мае 2021-го российские уличные художники не только пробрались на территорию заброшенного монтажно-заправочного комплекса космодрома Байконур, но и разрисовали "Буран" граффити.

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Метки: Казахстан   байконур   буран   космодром   обезвоживание   смерть   французы   
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18  комментариев
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4k
VPJ 37 минут назад
Французы мля...на Москву шли, от мороза сдохли... на Байканур от жары...тоже сдохли. Сильвупле, ёпта.
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72k
Пётровыч 8 минут назад
Каким же надо быть конченным человеком, что бы разрисовать Буран?!
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18k
a_komolow 12 минут назад
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11k
Доктор Полчаса назад
Один из "экстремалов" вернётся домой в гробу.
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37k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Сталкеры уевы.Французы вообще что нибудь умеют кроме е.б.ли и рено дастер?Ну ладно,духи.Но это чтоб говном не вонять.
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19k
сергей костюнин 57 минут назад
Это сколько же они шли , что умер от обезвоживания ?
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1k
Darki Час назад
Слабенькие иностранцы какие то,одни наши только Д’Артаньяны,и пробрались и правду на Буране написали.
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5k
Tuskub Час назад
"...и белоруску Алину Зелупу..." Какая интересная фамилия, а нее брата на Украине нет?))
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18k
Вася Час назад
там в ангаре охраны вообще нет чтоли ?? Да и вообще могли бы на туристах с экскурсиями такие деньги зашибать, что на новый Буран бы хватило. Всё просрали бть
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63k
Мойша 2 часа назад
Иностранцам - шпионаж и четвертак. Пусть повопят.
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Burzum
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