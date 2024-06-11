Француз захотел пробраться на Байконур и умер от обезвоживания

Двое граждан Франции попытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, но не рассчитали свои силы — один из "экстремалов" вернётся домой в гробу.





Сообщается, что 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета при попытке нелегально проникнуть на режимный объект выбрали "классический путь" — вышли на трассе и двинулись по степи к высоким зданиям космодрома.