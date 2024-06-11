Француз захотел пробраться на Байконур и умер от обезвоживания

Путешествие к "Бурану" получилось слишком экстремальным.
Двое граждан Франции попытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, но не рассчитали свои силы — один из "экстремалов" вернётся домой в гробу.
Сообщается, что 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета при попытке нелегально проникнуть на режимный объект выбрали "классический путь" — вышли на трассе и двинулись по степи к высоким зданиям космодрома.
По дороге одному из любителей экстремального туризма стало плохо из-за жары. На тот момент на улице стояла жаркая погода — +33 градуса в тени. В степи, разумеется, укрыться было негде. У Анджело пошла кровь из носа, а через некоторое время он потерял сознание. Его товарищ побежал к ближайшей трассе "Самара - Чимкент", остановил полицейскую машину, но из-за незнания языка не смог объяснить что произошло. Мужчину отвезли КПП-1 космодрома, где уже российские полицейские разобрались в ситуации и поехали на поиски интуриста. Но когда правоохранители приехали на место, Анджело был уже мёртв.
Следов насильственной смерти полицейские на теле мужчины не обнаружили. По предварительным данным, он умер от обезвоживания. Некоторые СМИ пишут, что у француза не выдержало сердце.
Добавим, что на Байконуре действует особый пропускной режим. Но туда, несмотря на возможные проблемы с правоохранительными органами, регулярно пытаются проникнуть туристы из разных частей света.
В 2022 году около стартовой площадки №112, где расположен второй лётный экземпляр космолёта "Буран", поймали англичанина Бенджамина Рича и белоруску Алину Зелупу. В сентябре 2023 года на космодроме задержали троих граждан Испании, которые тоже намеревались посмотреть на советский космолёт. А в мае 2021-го российские уличные художники не только пробрались на территорию заброшенного монтажно-заправочного комплекса космодрома Байконур, но и разрисовали "Буран" граффити.
Источник:
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