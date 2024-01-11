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Производящая пестициды японская компания провела поминальную службу по загубленным насекомым

Производящая пестициды японская компания провела поминальную службу по загубленным насекомым

Автор:
11 января 2024 13:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   исследования   компания   насекомые   пестициды   церемония   
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Японцы в своём репертуаре — впереди планеты всей по странностям. Удивительно, почему "зелёные" ещё не переняли у них такую замечательную практику.

Руководство японской компании по производству пестицидов Earth Corporation провело в храме Мёдодзи в городе Ако церемонию в память о погибших в ходе исследований насекомых.


В "церемонии трансцендентности", как мероприятие называют в компании, приняли участие 60 сотрудников Earth Corporation и даосский священник. Он прочёл молитвы перед алтарём с десятками фотографий комаров, клещей, мух и тараканов, самоотверженно отдавших жизнь во имя бизнеса науки.

Своей церемонией компания хочет показать, что принесение в жертву тысяч насекомых не считает чем-то нормальным, но жертвует ими вынужденно и гибнут они не напрасно. По мнению руководителя отдела фармацевтических исследований Earth Corporation Томихиро Кобори, многие люди воспринимают гибель тысяч насекомых как должное, а их церемония позволяет посмотреть на эти вещи под другим углом.


Известно, что "компания № 1 в Японии по производству инсектицидов для домашнего хозяйства" самостоятельно выращивает и содержит около миллиона тараканов, 100 миллионов клещей и других насекомых ради тестирования эффективности своих продуктов. И подобные церемонии оплакивания насекомых, которые гибнут ради здоровья и комфорта людей, в компании устраивают каждый год.

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Метки: Япония   исследования   компания   насекомые   пестициды   церемония   
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12  комментариев
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9k
MPEG-8 2 часа назад
За 30 миллионов китайцев извинятся не надо, а тут такие сентиментальности.
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Alex 3 минуты назад
Да они больные на всю голову.У школьниц юбки менять или проверять наличие нижнего белья....
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10k
Garpia121 10 минут назад
Какой цинизм. Они лучше всякую дрянь в океан сливать перестали.
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6k
Трям 36 минут назад
Хули, стока хавчега своего угробили...
Скоро будут жрать

А потом станут такими
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29k
AzuveR 42 минуты назад
А они точно пестициды производят. ? Может другие вещества ,что их так вштырила ?
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3k
веселый просто 54 минуты назад
Что только не придумают, чтобы бахнуть сакэ
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4k
SmartCat101 Час назад
лучше вспомните, кто на вас атомные бомбы сбросил и проведите по погибшим людям поминальную службу! а там может и самурайская гордость взыграет, глядишь перестанете пиндосов в попку чмокать
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17k
Элитный тигр Час назад
Пойду завтра тоже стаканчик коньяка накачу за всех комаров, убитых мной на рыбалке...
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15k
Ivan Час назад
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9k
Фельдъегерь Час назад
гребаные лицемеры
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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