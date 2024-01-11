Производящая пестициды японская компания провела поминальную службу по загубленным насекомым

Японцы в своём репертуаре — впереди планеты всей
по странностям. Удивительно, почему "зелёные" ещё не переняли у них такую замечательную практику.
Руководство японской компании по производству пестицидов Earth Corporation провело в храме Мёдодзи в городе Ако церемонию в память о погибших в ходе исследований насекомых.
В "церемонии трансцендентности", как мероприятие называют в компании, приняли участие 60 сотрудников Earth Corporation и даосский священник. Он прочёл молитвы перед алтарём с десятками фотографий комаров, клещей, мух и тараканов, самоотверженно отдавших жизнь во имя
бизнеса науки.
Своей церемонией компания хочет показать, что принесение в жертву тысяч насекомых не считает чем-то нормальным, но жертвует ими вынужденно и гибнут они не напрасно. По мнению руководителя отдела фармацевтических исследований Earth Corporation Томихиро Кобори, многие люди воспринимают гибель тысяч насекомых как должное, а их церемония позволяет посмотреть на эти вещи под другим углом.
Известно, что "компания № 1 в Японии по производству инсектицидов для домашнего хозяйства" самостоятельно выращивает и содержит около миллиона тараканов, 100 миллионов клещей и других насекомых ради тестирования эффективности своих продуктов. И подобные церемонии оплакивания насекомых, которые гибнут ради здоровья и комфорта людей, в компании устраивают каждый год.
Источник:
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Скоро будут жрать
А потом станут такими