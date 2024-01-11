Производящая пестициды японская компания провела поминальную службу по загубленным насекомым

Руководство японской компании по производству пестицидов Earth Corporation провело в храме Мёдодзи в городе Ако церемонию в память о погибших в ходе исследований насекомых.

В "церемонии трансцендентности", как мероприятие называют в компании, приняли участие 60 сотрудников Earth Corporation и даосский священник. Он прочёл молитвы перед алтарём с десятками фотографий комаров, клещей, мух и тараканов, самоотверженно отдавших жизнь во имя бизнеса науки.