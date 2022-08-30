Японский храм возвёл необычную "станцию" для пчёл

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Пчёлы - важные обитатели нашей планеты. Эти маленькие труженики производят полезные вещества, являются частью биоразнообразия и важны в сельском хозяйстве - а чего только стоит их вкусный мёд! Недавно в Японии установили интересный и симпатичный уголок для пчёл возле храма. Сами пчёлы идею уже оценили - а теперь оцените и вы.
Возле японского храма Хитокотонуси, что находится недалеко от Токио, установили небольшой и очаровательный уголок для местных пчёл. Это маленькая копия тэмидзуи, как японцы называют павильон для омовения рук и рта в храмах. Миниатюрный садик сделали и для пчёл - в нём они могут попить воды, побыть в тени и охладиться. Все места для питья воды организованы безопасно, чтобы пчелы не утонули.
Пчёлкам необходим доступ к чистой воде - это позволяет им стабилизировать температуру в ульях, разбавлять мед и кормить маленьких пчел. Табличка на конструкции гласит: "Уважаемые посетители тэмидзуи, местные пчёлы прилетают на территорию храма, чтобы попить воды и охладиться. Они не агрессивны, и редко жалят. Просим вас бережно относиться к пчёлам, и не провоцировать их".
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Подобное отношение к природе - часть традиционных ценностей синтоистских храмов. Уважение к животным и помощь всем живым существам составляет часть их многовековой религии. Кадры с этим уголком для пчел недавно облетели интернет и восхитили тысячи пользователей. Взгляните на маленький пчелиный оазис:
【今年も御来社！ミツバチ専用水飲み場はじめました】— 一言主神社 (@hitokoto0913) July 6, 2022
暑くなるとミツバチさんが団体で手水舎に水を飲みに（正確には〝運びに〟かな？）来ます。
連日の猛暑で今年は1ヶ月ほど早めの御来社。
慌てて専用水飲み処を作りました。暖かく見守っていただければ幸いです。#ミツバチ #水飲み場 pic.twitter.com/x1pVfKIzUB
Источник:
АНТИФИШКИ
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