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Японский храм возвёл необычную "станцию" для пчёл

Японский храм возвёл необычную "станцию" для пчёл

Автор:
30 августа 2022 19:43
Сообщество : Животные
Метки: Япония   дикая природа   животные   идеи   насекомые   природа   пчела   пчелы   фото   фотографии   
437
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Пчёлы - важные обитатели нашей планеты. Эти маленькие труженики производят полезные вещества, являются частью биоразнообразия и важны в сельском хозяйстве - а чего только стоит их вкусный мёд! Недавно в Японии установили интересный и симпатичный уголок для пчёл возле храма. Сами пчёлы идею уже оценили - а теперь оцените и вы.
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Источник:

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Метки: Япония   дикая природа   животные   идеи   насекомые   природа   пчела   пчелы   фото   фотографии   
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SandMANn 4 часа назад
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