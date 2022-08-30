Японский храм возвёл необычную "станцию" для пчёл

Возле японского храма Хитокотонуси, что находится недалеко от Токио, установили небольшой и очаровательный уголок для местных пчёл. Это маленькая копия тэмидзуи, как японцы называют павильон для омовения рук и рта в храмах. Миниатюрный садик сделали и для пчёл - в нём они могут попить воды, побыть в тени и охладиться. Все места для питья воды организованы безопасно, чтобы пчелы не утонули.