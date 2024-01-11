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Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов

Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов

Автор:
11 января 2024 12:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Дханья Рави   Индия   Стеклянная женщина   благотворительность   болезнь   кость   медицина   особенность   перелом   хрупкость   
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Мечта большинства девушек – быть хрупкими и нежными, купаться в заботе как принцессы. Но Дханья Рави, будь у неё выбор, с радостью отказалась бы от такой заботы.

Дханье Рави из Бангалора уже 35 лет. О своём особенном диагнозе она знает всю жизнь, ведь его поставили, когда малышке было всего 56 дней от роду.

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Девочка непрерывно плакала, а родители не могли её успокоить и понять причину. Медики выяснили, что у ребёнка сломана бедренная кость. С этого момента началась полная испытаний жизнь Стеклянной женщины, как называют на родине Дханью.

Диагноз Рави – несовершенный остеогенез – редкий врождённый генетический недуг, характеризующийся повышенной ломкостью и хрупкостью костей. За свою жизнь Рави консультировалась с несколькими десятками специалистов. Но помочь девушке не смогли. Врачи только фиксировали очередной перелом, которых за один месяц могло случаться по несколько штук. А в общей сложности она перенесла их более трёхсот.

Но Дханья научилась терпеть боль с улыбкой на лице. Ведь больше всего её огорчало не отсутствие возможности ходить, а переживания родных, особенно матери.

Причиной перелома у Стеклянной женщины мог стать любой фактор, который для обычного человек мимолётный и ничего не значащий: резкий шум торможения автомобиля, сигнал скороварки, просто неожиданное чихание. И готово – очередной перелом.

Школу девочка, естественно, не посещала. Но к ней домой несколько лет ходила женщина-соседка – учительница, которая научила Дханью всему, что входит в базовый курс. Деньги она категорически отказалась брать, за что Рави ей очень благодарна:

Она стоит 10 учителей. Она приходила ко мне в дом каждое утро и учила меня на протяжении 9 лет. И всё это она делала бесплатно, не требуя денег у моих родителей. И она, в том числе, научила меня, что всегда надо помогать другим, если это в пределах твоих возможностей.

Отсутствие возможности гулять и играть с друзьями ей компенсировал старший брат, который очень заботился об особенной сестрёнке, и куклы.

Самое сложное в состоянии индианки – это не боль и даже не переломы. А изменения в организме, которые провоцируют неправильно срастающиеся кости. Из-за них деформируются мышцы и внутренние органы. И с этим уже ничего не поделаешь.

Но Дханья сохраняет оптимистичный настрой. Вероятно потому, что в её случае болезнь удалось диагностировать на ранней стадии и обеспечить более или менее адекватные условия жизни: о девочке заботились с учётом болезни, сейчас она передвигается на инвалидной коляске с электроприводом. Тогда как многие пациенты годами ждут постановки диагноза. А некоторые так и не дожидаются…

Дханья увлекается музыкой, любит искусство и активно занимается благотворительностью. Когда она узнала о парне с похожей проблемой, то подключила спонсоров и собрала необходимую для операции сумму.

Женщина сохраняет позитивный настрой и участвует в телевизионных шоу и передачах, стараясь предоставить другим больным максимум информации об остеогенезе:

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы проводились исследования. Мы стараемся и пытаемся предотвратить появление этой ужасной болезни у следующего подрастающего поколения.


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Метки: Дханья Рави   Индия   Стеклянная женщина   благотворительность   болезнь   кость   медицина   особенность   перелом   хрупкость   
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4  комментария
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Дмитрий 11 минут назад
Рекомендую. Но предупреждаю, книга очень тяжёлая.
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zu4ara 17 минут назад
Фильм хороший вспомнился.
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Владимир 19 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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6k
Трям 42 минуты назад
Баба-паззл!
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