Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов

Отсутствие возможности гулять и играть с друзьями ей компенсировал старший брат, который очень заботился об особенной сестрёнке, и куклы.

Самое сложное в состоянии индианки – это не боль и даже не переломы. А изменения в организме, которые провоцируют неправильно срастающиеся кости. Из-за них деформируются мышцы и внутренние органы. И с этим уже ничего не поделаешь.

Но Дханья сохраняет оптимистичный настрой. Вероятно потому, что в её случае болезнь удалось диагностировать на ранней стадии и обеспечить более или менее адекватные условия жизни: о девочке заботились с учётом болезни, сейчас она передвигается на инвалидной коляске с электроприводом. Тогда как многие пациенты годами ждут постановки диагноза. А некоторые так и не дожидаются…