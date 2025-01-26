17 природных картин, которые демонстрируют всю её хрупкость

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Художница Ханна Буллен-Райнер меняет границы художественного самовыражения, и превращает природные элементы в нечто особенное. Необычная техника создания хрупких картин представляет собой дань красоте природных материалов, и раскрывает связь между человеком и окружающей средой. Картины Буллен-Райнер - это временные композиции, созданные из листьев, цветов, коры и небольших находок, найденных в лесу. Взгляните!
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2.
Современные художники общаются с окружающей средой, составляя природные картины, которые существуют только на мгновение, прежде чем ветер, дождь или прохождение животного стирают их навсегда.
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