FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3212 постов • 499 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
17 природных картин, которые демонстрируют всю её хрупкость

17 природных картин, которые демонстрируют всю её хрупкость

Автор:
26 января 2025 23:50
Сообщество : Искусство
Метки: картины   природа   самовыражение   хрупкость   художница   человек   
1398
18

Художница Ханна Буллен-Райнер меняет границы художественного самовыражения, и превращает природные элементы в нечто особенное. Необычная техника создания хрупких картин представляет собой дань красоте природных материалов, и раскрывает связь между человеком и окружающей средой. Картины Буллен-Райнер - это временные композиции, созданные из листьев, цветов, коры и небольших находок, найденных в лесу. Взгляните!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: картины   природа   самовыражение   хрупкость   художница   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60
Tim Robins Час назад
Очень красиво,оригинально и душевно! Настоящее искусство, а не банан прилепленый скотчем к стенке за 6.24 миллиона долларов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 2165 постов (2125 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

300500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#новости#в мире#США#Россия#факты#Мигрант#кадр
#животные#история#ЧП#интересно#кино#сарказм#отношения
#Люди#СССР#Юмор#собака#полиция#подборка#Любовь
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Волшебные творения Ханны Буллен-Райнер Волшебные творения Ханны Буллен-Райнер Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство Магия двойной экспозиции от Сары Бирн Магия двойной экспозиции от Сары Бирн Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов Стеклянная женщина из Индии и 300 её переломов 5 малоизвестных фактов о знаменитых людях, персонажах и изобретениях 5 малоизвестных фактов о знаменитых людях, персонажах и изобретениях

На что жалуетесь?

Вернуться