Малышка-оборотень Элис Доэрти

Даже совсем маленькие девочки гордятся красивыми локонами. Но бывают случаи, когда густая растительность украшает не только голову.
Девочка-оборотень Элис Элизабет Доэрти – единственный зарегистрированный случай рождения в Штатах ребёнка с ланугинозным гипертрихозом. Состояние крайне редкое и необычное. Появившись на свет с копной тонких и шелковистых светлых волос, она стала американским оборотнем.
Элис родилась 14 марта 1887 года в Миннеаполисе от обычных родителей. Повышенная волосатость Элис не были типична для семьи. Её братья и сёстры родились без меховой шубки, и родители не могли объяснить, почему их малышка страдает этим заболеванием. Её отец Алоизий был опечален состоянием дочери, но вскоре понял, что особенность ребёнка можно использовать для заработка. Публика с радостью будет платить хорошие деньги за возможность посмотреть на такое чудо.
Элис Доэрти начала свою карьеру в возрасте двух лет на местном уровне. Спрос быстро рос и вылился в большие гастроли по Среднему Западу. По общему мнению, Элис была ярким и игривым ребенком. Она была интересна душой, как и внешним видом. Один из поклонников, писатель из Висконсина, записал, что малышка была «резвой, как котёнок», а другой, из Мичигана, объявил её «самым чудесным ребёнком, когда-либо рождённым». К пяти годам длина волос на лице превышала 15 сантиметров, а к подростковому возрасту достигла 27 сантиметров.
Элис всегда была самостоятельной артисткой, выставляемой на длительное время в так называемой витрине.
Это была обычная практика, когда менеджеры арендовали коммерческие площади в оживлённом центре города, устраивали выставку и продавали билеты публике, а затем переезжали в другой город. Таким образом зарабатывали себе на жизнь многие известные уникумы. А семья Доэрти умудрялась зарабатывать на безбедную жизнь благодаря уникальной дочери.
Несмотря на то, что гипертрихоз встречается крайне редко, во время гастролей Элис в конце 1800-х годов было уже достаточно много волосатых уникумов. Лайонел – Львинолицый мальчик (Стефан Бибровски) и Джо-Джо – Собаколицый мальчик (Фёдор Евтихиев) оказались гораздо более успешными как в славе, так и в богатстве по сравнению с Элис Доэрти. Вероятно, это объясняется тем, что за ними стояли легендарные промоутеры, а также некой экзотической привлекательностью. Элис же была тихой девочкой, которой руководили члены её семьи.
Элис родилась с уникальной внешностью, но внутри она была обычной девчонкой с соседнего двора. Она не была артисткой по призванию, и её сердце не стремилось стать ею. В 1915 году Элис ушла на пенсию в Далласе, и именно там она мирно скончалась 13 июня 1933 года в возрасте 46 лет.
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