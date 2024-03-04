Малышка-оборотень Элис Доэрти

Элис всегда была самостоятельной артисткой, выставляемой на длительное время в так называемой витрине.

Это была обычная практика, когда менеджеры арендовали коммерческие площади в оживлённом центре города, устраивали выставку и продавали билеты публике, а затем переезжали в другой город. Таким образом зарабатывали себе на жизнь многие известные уникумы. А семья Доэрти умудрялась зарабатывать на безбедную жизнь благодаря уникальной дочери.