Результаты пока скромные, на низкой орбите все три интернет-спутника, но, главное, они исправно работают и передают сигнал.
Частная российская компания "Бюро 1440" провела успешное испытание отечественной технологии спутникового интернета. Три недели назад с космодрома "Восточный" ракета-носитель "Союз-2.1б" доставила на низкую орбиту Земли три спутника связи "Рассвет-1", а два дня назад инженерам "Бюро 1440" удалось подключиться к Интернету через сигнал от спутников.
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Скорость передачи данных пока скромная — 12 Мбит/с при задержке в 41 мс. Но среднестатистическому пользователю Сети уже сейчас такой скорости для повседневных задач вполне бы хватило.
Сообщается, что в течение нескольких месяцев специалисты "Бюро 1440" проведут серию испытаний по широкополосной передаче данных спутниками. Пока это экспериментальные аппараты, их вывели для "проведения орбитальных экспериментов, валидации технологий целевой космической системы и получения лётной квалификации разработанных компонентов спутника". После всех необходимых тестов их выведут с орбиты.
Планы у компании весьма амбициозные. В "Бюро 1440" планируют запустить коммерческий сервис спутниковой широкополосной связи с предоставлением подключения пользователей к Интернету со скоростью 100 Мбит/с и более. Для достижения этих целей, начиная с 2025 года, компания намерена запускать до 12 ракет в год, каждая из которых будет нести на орбиту по 15 спутников.
К 2035 году компания хочет создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников, что позволит обеспечить быстрым интернетом жителей 76 стран, включая, конечно, Россию.
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22 июля 2023 10:20
С космодрома «Восточный» были успешно запущены три отечественных низкоорбитальных спутника связи для тестов технологий широкополосной связи, которые разработала российская компания «Бюро 1440»,...
Лишь бы спутники всех в мире операторов интернета небо плотно над планетой не закрыли (шутка)