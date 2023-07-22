Планы у компании весьма амбициозные. В "Бюро 1440" планируют запустить коммерческий сервис спутниковой широкополосной связи с предоставлением подключения пользователей к Интернету со скоростью 100 Мбит/с и более. Для достижения этих целей, начиная с 2025 года, компания намерена запускать до 12 ракет в год, каждая из которых будет нести на орбиту по 15 спутников.