В Татарстане школьник почти два года готовил нападение на школу

В Татарстане силовики нагрянули домой к 15-летнему школьнику, которого подозревают в подготовке нападения на школу. Во время обыска у ученика нашли два ножа, топор и перцовый баллончик. К тому же силовики изъяли у подростка записи с планом массового убийства одноклассников, ноутбук и телефон. Оказалось, парень готовил нападение с весны 2022 года. Подросток живёт в полной семье, на психиатрическом учёте он не стоял.

Baza уточняет, что у парня были проблемы со слухом - он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть. 5 января СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.