В Татарстане школьник почти два года готовил нападение на школу

Подросток увлёкся историями об убийствах в школах.
В Татарстане силовики нагрянули домой к 15-летнему школьнику, которого подозревают в подготовке нападения на школу. Во время обыска у ученика нашли два ножа, топор и перцовый баллончик. К тому же силовики изъяли у подростка записи с планом массового убийства одноклассников, ноутбук и телефон. Оказалось, парень готовил нападение с весны 2022 года. Подросток живёт в полной семье, на психиатрическом учёте он не стоял.
Baza уточняет, что у парня были проблемы со слухом - он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть. 5 января СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.
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Возможно на уровне обидок бы всё и осталось. Но ничуть не менее вероятно, что завтра-послезавтра он бы пошёл в школу убивать обидчиков и учителей. Так что хорошо, что вовремя выявили и остановили.
Но и школу не мешало б проверить.
АГА! Значит всё-таки они МОГУТ такие дела возбуждать!!!!
А как же тогда: "Полиция! Помогите! Меня хотят убить!" "Ну, так не убили же. А если нет тела, нет и дела. Когда убьют - тогда и приходите" или это другое?