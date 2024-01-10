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В Татарстане школьник почти два года готовил нападение на школу

В Татарстане школьник почти два года готовил нападение на школу

Автор:
10 января 2024 17:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Татарстан   нападение   нападение на школу   подростко   следователи   уголовное дело   школа   
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Подросток увлёкся историями об убийствах в школах.

В Татарстане силовики нагрянули домой к 15-летнему школьнику, которого подозревают в подготовке нападения на школу. Во время обыска у ученика нашли два ножа, топор и перцовый баллончик. К тому же силовики изъяли у подростка записи с планом массового убийства одноклассников, ноутбук и телефон. Оказалось, парень готовил нападение с весны 2022 года. Подросток живёт в полной семье, на психиатрическом учёте он не стоял.


Baza уточняет, что у парня были проблемы со слухом - он стеснялся слухового аппарата и даже отрастил волосы, чтобы его скрыть. 5 января СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

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Метки: Татарстан   нападение   нападение на школу   подростко   следователи   уголовное дело   школа   
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2  комментария
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16k
Kucher Полчаса назад
Ну, т.е. одни деточки гнобили другого деточку за глухоту. А тот решил разобраться с обидчиками радикально.
Возможно на уровне обидок бы всё и осталось. Но ничуть не менее вероятно, что завтра-послезавтра он бы пошёл в школу убивать обидчиков и учителей. Так что хорошо, что вовремя выявили и остановили.
Но и школу не мешало б проверить.
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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Цитата: "СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц."
АГА! Значит всё-таки они МОГУТ такие дела возбуждать!!!!
А как же тогда: "Полиция! Помогите! Меня хотят убить!" "Ну, так не убили же. А если нет тела, нет и дела. Когда убьют - тогда и приходите" или это другое?
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