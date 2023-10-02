На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает





По сообщениям регионального МВД, подростка скорее всего поставят на профилактический учёт после проверки обстоятельств.





Аналогичный случай произошёл и в подмосковном Клину 29 сентября. В СШ № 16 14-летний ученик решил сорвать урок, для чего распылил перцовый газ в классе. В результате отравилась половина учеников, находившихся в тот момент в кабинете. На место ЧП вызвали врачей. Десятерым детям оказали помощь, но четверых школьников с ожогами слизистой пришлось госпитализировать. Сейчас они проходят лечение под присмотром врачей.





Т.к. восьмиклассник достиг 14-летнего возраста, он уже может отвечать за свои проступки по-взрослому. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ).





