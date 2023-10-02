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На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает

На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик, чтобы посмотреть, как он работает

Автор:
02 октября 2023 10:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   перцовый газ   полиция   уголовное дело   хулиганство   школа   
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Из-за идиотской выходки зумера 11 детей увезли в больницу.

В средней школе станицы Кисляковской Кущевского района ученик распылил перцовый газ. Мальчику было интересно действие баллончика, и он не нашёл ничего более умного, как направить струю в сторону учеников, которые находились в коридоре школы, ожидая звонка на урок.


В результате 14 детям потребовалась медицинская помощь, часть из них увезли в местную клинику.



По сообщениям регионального МВД, подростка скорее всего поставят на профилактический учёт после проверки обстоятельств.


Аналогичный случай произошёл и в подмосковном Клину 29 сентября. В СШ № 16 14-летний ученик решил сорвать урок, для чего распылил перцовый газ в классе. В результате отравилась половина учеников, находившихся в тот момент в кабинете. На место ЧП вызвали врачей. Десятерым детям оказали помощь, но четверых школьников с ожогами слизистой пришлось госпитализировать. Сейчас они проходят лечение под присмотром врачей.


Т.к. восьмиклассник достиг 14-летнего возраста, он уже может отвечать за свои проступки по-взрослому. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ).



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Метки: дети   перцовый газ   полиция   уголовное дело   хулиганство   школа   
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6  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Провести публичный эксперимент , с выяснением действия ремня на его жопу , перед всей школой!
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987
Илья 58 минут назад
Уже и в школе дети Мастурбеков местных детей терроризируют.
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Илья Час назад
Когда примут закон по которому малолетнего дебила можно выкинуть из школы? Ну не хочет он учиться и другим мешает , пошел нахер из школы иди ищи другую .
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