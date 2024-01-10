«Надо людей стимулировать, чтобы не ленились»: в Госдуме предложили россиянам самим почистить улицы из-за нехватки дворников

Проблему может решить предоставление служебного жилья с возможностью выкупа. Мы также активней должны привлекать должников к такого рода общественным работам.

Как только появится перспектива получить квартиру - все курьеры побросают рюкзаки и ринутся в дворники. Видимо, логика такая.

Также депутат посоветовала россиянам «не лениться» и с лопатами наперевес помогать дворникам во время обильных осадков: