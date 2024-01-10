«Надо людей стимулировать, чтобы не ленились»: в Госдуме предложили россиянам самим почистить улицы из-за нехватки дворников

Так сказать, провести время с пользой для общества и здоровья.
В Россию нагрянули морозы и снегопады. Такое бывает каждый год, но каждый раз как в первый.
Но сейчас ситуация особая, потому что есть дефицит дворников. Так считает зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Профессия не сильно престижная, в отрасли отток мигрантов, да и с демографией не всё гладко. Парламентарий считает, что престижность профессии нужно повышать - как и заработки в этой отрасли.
Проблему может решить предоставление служебного жилья с возможностью выкупа. Мы также активней должны привлекать должников к такого рода общественным работам.
Как только появится перспектива получить квартиру - все курьеры побросают рюкзаки и ринутся в дворники. Видимо, логика такая.
Также депутат посоветовала россиянам «не лениться» и с лопатами наперевес помогать дворникам во время обильных осадков:
В некоторых обстоятельствах жители тоже должны понимать, что они тут не чужие. Они могут брать в руки лопату в период активных снегопадов. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов.
С января этого года, стоимость коммерческой уборки снега в столице выросла на 30%. Похожая ситуация и в других регионах. Например, в Карелии - её глава ранее сообщал, что на уборку снежных завалов нужны сотни миллионов рублей.
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А то вместо одного человека за 60 набирают трёх чучмеков по 15 и остальное себе в кармашек. При этом и работают эти дворники на отвали.
Но мне кажется уже только показательные расстрелы чинуш смогут хоть как-то это мерзкое болото всколыхнуть.
Хотя, я с большим энтузиазмом помог бы депутатам херню молоть. )
А теперь нужны дворники без предоставления служебного жилья или, мать вашу, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ВЫКУПИТЬ!
Вы понимаете, что у этих людей нет ни стыда, ни совести?