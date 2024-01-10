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«Надо людей стимулировать, чтобы не ленились»: в Госдуме предложили россиянам самим почистить улицы из-за нехватки дворников

«Надо людей стимулировать, чтобы не ленились»: в Госдуме предложили россиянам самим почистить улицы из-за нехватки дворников

Автор:
10 января 2024 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   ЖКХ   Светлана Разворотнева   дворники   депутат   снег   сугробы   уборка   
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Так сказать, провести время с пользой для общества и здоровья.

В Россию нагрянули морозы и снегопады. Такое бывает каждый год, но каждый раз как в первый.

Но сейчас ситуация особая, потому что есть дефицит дворников. Так считает зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Профессия не сильно престижная, в отрасли отток мигрантов, да и с демографией не всё гладко. Парламентарий считает, что престижность профессии нужно повышать - как и заработки в этой отрасли.

Проблему может решить предоставление служебного жилья с возможностью выкупа. Мы также активней должны привлекать должников к такого рода общественным работам.

Как только появится перспектива получить квартиру - все курьеры побросают рюкзаки и ринутся в дворники. Видимо, логика такая.

Также депутат посоветовала россиянам «не лениться» и с лопатами наперевес помогать дворникам во время обильных осадков:

В некоторых обстоятельствах жители тоже должны понимать, что они тут не чужие. Они могут брать в руки лопату в период активных снегопадов. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов.

С января этого года, стоимость коммерческой уборки снега в столице выросла на 30%. Похожая ситуация и в других регионах. Например, в Карелии - её глава ранее сообщал, что на уборку снежных завалов нужны сотни миллионов рублей.

Источник:

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Метки: Госдума   ЖКХ   Светлана Разворотнева   дворники   депутат   снег   сугробы   уборка   
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33  комментария
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4k
Ухалус Посовиномус 48 минут назад
Нивапрос, поможем. Но стоимость этих работ вычтем из оплаты за коммуналку. Ничего личного, просто капитализм
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10k
Алексей Минуту назад
Да с херали ! Мы платить будем и чистить тоже сами?
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776
FreelancerND Минуту назад
Так пусть оклад дворника озвучат, глядишь и народ пойдет.
А то вместо одного человека за 60 набирают трёх чучмеков по 15 и остальное себе в кармашек. При этом и работают эти дворники на отвали.
Но мне кажется уже только показательные расстрелы чинуш смогут хоть как-то это мерзкое болото всколыхнуть.
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14k
кот базилий 3 минуты назад
Они устраиваются в ЖКХ, а сами в доставках трудятся. Я своего дворника вижу 2-3 раза в неделю. Мусор с камер вывозят раз в три дня подгоняя фронтальный погрузчик. В доме появились тараканы, ждем крыс.
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16k
Kucher 6 минут назад
Да пожалуйста. Вот только зарплату дворника поделить между помогающими. А за "спасибо" пусть депутаты поработают.
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9k
sedoisever 7 минут назад
Эх, растеряли мы пролетарскую совесть. А ведь не чужие мы. Пойду завтра помогу ЖЭКу вентиляцию замерзающую прочищать, полицейским преступников ловить, а врачам клизмы прописывать. Ведь не хватает их бедных у нас...
Хотя, я с большим энтузиазмом помог бы депутатам херню молоть. )
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244
iskra 10 минут назад
Если надо людей стимулировать,пусть озвучит стоимость работ . Может, действительно,найдутся желающие помочь дворникам за пару тысяч. Если че,на Урале,за то,что бы откидать снег от ворот гаража, берут 500 рубликов,и говорят,что это по братски дёшево.
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6k
Alex 20 минут назад
Вот сама и пиз**й, гнида.
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460
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Пускай эти суки пример покажут! А то,только сидят,пердят шире жопы и налоги наши пилят
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30
Quantimus Полчаса назад
Какая отличная схема... деньги на содержание дома собираются, а снег жильцы должны чистить сами... А депутаты пусть сами полы моют.
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6k
alex Полчаса назад
А депутаты пусть весь центр почистят
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18k
banzai7 Полчаса назад
До того как появился "Жилищник" проблем было на порядок меньше.
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13k
ron 37 минут назад
Раньше дворнику было ПОЛОЖЕНО служебное жилье. Получалось, что 10 лет работаешь, затем можешь это жилье приватизировать, ты его фактически ЗАРАБОТАЛ (тяжелым физическим трудом и невысокой зарплатой, недоплачиваемая тебе часть и есть оплата данного жилья). Что-то сродни ипотеке, но только более справедливое, пока ты в деле, квартира твоя.
А теперь нужны дворники без предоставления служебного жилья или, мать вашу, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ВЫКУПИТЬ!
Вы понимаете, что у этих людей нет ни стыда, ни совести?
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1k
Потому что я Алёша 38 минут назад
Ды ладно улицы... Хоть бы место парковочное под своей же машиной, хоть одна тварь бы почистила. Каждую зиму ля, как снегу навалит, подъезжая к дому вижу, тракторит молодец - двор откатал. Есть местечко на парковке, почищу местечко, зазд опять таки от прохода трактора освобожу себе да и соседу заодно не западло, все равно лопатой машу. На следующий день глядь, стоит ..удила на своем говнопаркетнике. Вчера в сугробе наискосок сидел, что мускорка заехать не могла. а сегодня встал на расчищенное, [мат]. Вдохнешь и новое местечко расчищаешь. Так за зиму и на пол двора снегу накидаешься.
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68k
doker 40 минут назад
Всегда есть два пути...
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2k
Максим Макашев 40 минут назад
а почему бы госДУРовцам, вместо просиживания штанов, самим не показать пример?
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219
JagaJaga 41 минуту назад
Не, спасибо, я в декабре уже чистил дворы элитных домов в центре, как и многие мои коллеги-бюджетники! Эти из жкх хорошо устроились, у них дворники числятся в штате и соответственно на них выделяются деньги на зарплаты из бюджета, но до них они не доходят, а оседают в мэрии в карманах вот таких [мат] чиновников, а мигранты получают зп за доставку и при этом бесплатно живут в общагах и свободных квартирах! И это не прикол, я знаю о чем говорю!
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4
Михаил Мит 42 минуты назад
Из доставки уберите не имеющих российское гражданство - вот и дворники появятся
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3k
Илья 45 минут назад
Джамшуты разбежались из за СВО. Ели это цена отсутствия Мастурбеков на улицах я беру лопату .
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62k
pynh 45 минут назад
Думаю, оплачивая работу депутатов своими налогами, я им уже и за уборку заплатил. Лопаты в руки и вперед, дармоеды!
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August

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