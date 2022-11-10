Фантазёры. В Петербурге прошли учения дворников по уборке воображаемого снега

"Для качественной зимней уборки важно синхронизировать все эти работы, определить места для временного складирования снега и организовать его вывоз. Также нужно заранее освободить дворы и улицы от транспорта, в том числе в зоне платной парковки. Поэтому жителей о тренировке заранее оповестила управляющая организация", — рассказал глава жилищного комитета Олег Зотов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Внимание! Внимание! Учебная уборка! Всем укрыться от падающего на головы воображаемого снега!