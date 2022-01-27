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Мэр Липецка обложила матом коммунальщиков за плохую уборку улиц

Мэр Липецка обложила матом коммунальщиков за плохую уборку улиц (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: компания   липецк   мэр   снег   совещание   сугробы   уборка   
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Ее не устроили ни сроки работы, ни ее качество. И она уже не сдерживалась.

Проблема уборки снега есть везде - как только начинается зима, все трассы стоят в пробках, а пешеходы бродят по щиколотку в снегу. Раньше это пытались свалить на сложный климат, особо снежные сезоны… В общем, на все, кроме нормальной работы сотрудников коммунальных служб. Теперь они поняли, что валить уже не на кого и надо наконец шевелиться.

В крупных городах убирают плохо, в тех, что поменьше - вообще никак. С этим решила бороться мэр Липецка, Евгения Уваркина.

Она проводила совещание с представителями управляющих компаний города, и в какой-то момент у нее просто бомбануло:

«Вы мне поднимите норматив. Норматив, б….ь! Займитесь делом. А тех, кто не гребет, а плывет по течению, как известно что - тех я буду зачищать! Зачищать, б…ь!»

Видно, что человек переживает за сугробы на улицах. Прям душа у нее болит.

Эту боль и записал один из участников совещания:

Конечно, похоже на разговор гопников, сидящих «на кортах». Но может с коммунальщиками по-другому и нельзя - так хоть что-то сделают.

Когда к ней обратились за комментарием по поводу этого «месседжа», начались стандартные отговорки: «Фразы вырваны из контекста», «Проблема уборки стоит снега очень остро».

Ну и главное:

«После совещания УК взялись за работу. К сожалению, иногда без крепкого слова не обойтись».

Источник:

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Метки: компания   липецк   мэр   снег   совещание   сугробы   уборка   
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1k
флоМастер 47 минут назад
Все правильно, на 100 субподрядов отдают работы вырывая кусок в карман, пока к последнему субчику дойдет освоение денег - уже народ по головам сосульками перебьет, тоже самое и с освоением денег на асфальтные работы.... давно уже пора навести порядок с освоением бюджетных средств ... 1-2 подряда максимум - стройка так вообще прокладка на прокладке...
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3k
Дмитрий Полминуты назад
все правильно сказала, оХ*евшим барыгам подрядчикам
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52k
SAndre 3 минуты назад
если от разговора получился положительный результат, то все правильно
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10k
Трив 11 минут назад
А как по мне, так она вполне прилично, на их языке разговаривает. Я бы ещё по мордасам надавал.
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33k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Великий Кормчий 15 минут назад
Мэр дворников уями покрывает, дворники покрывают уями мэра....
Замкнутый круг...
Нужно прервать цепочку от мэра до дворников.
Все эти жэки, дэзы, замы и секретари - в топку.
Мэр - бригадиры - исполнители ВСЁ!
И лопатой их всех хреначить по жопе!
Не, собянин не такой - собянин самый лучший!
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3k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Ну а что, стальные яйца у неё, молодец.
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61k
Опиум для народа 17 минут назад
Да я х"й поверю что это не намеренный слив. Как и х"й поверю что она никаким образом ни с какого краю к подписанию тендеров. Там рука руку моет.
У нас некоторые выигрывают тендеры, имея в наличии лишь сломанную (но покрашенную) технику (что можно проверить заранее), а потом судорожно начинают её чинить и в процессе она постоянно выходит из строя. Летом этим никто не занимается. Сам вчера ОПЯТЬ не в свою смену варил грейдерный отвал. Говноэлектродами из Пензы и тонким металлом. Потому что покупать дорого ,бл"дь.
Но у начальства всё норм.
Жопа в мыле будет только у работяг.
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12k
Majul 23 минуты назад
Молодец, тетка. Где там мат то? [мат]? Ну такой себе "мат".
А с зажравшимися подрядчиками сидящими на гос.подрядах так и надо. Полно нормальных контор. Обычное рабочее общение с дурнями, которые понимают только такой язык.
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11k
Кыся 24 минуты назад
Надо было еще лопатой по хребтине... Они иначе не понимают.
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7k
Женя Полчаса назад
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13k
aalexey3 43 минуты назад
Уберут, как пить дать, или посадят. У них там целая схема из кучи субподрядчиков. Бабки пилят - снег лежит. А она их зачищать...
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4k
onebibis 50 минут назад
Не осуждаю вообще. Правильно, на их языке надо общаться, иначе не поймут.
И вообще последнее время про начальников только одни новости, про то что деньги с.п.и.з.д.и.л.и. А тут позитив считаю.
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19k
СергейПименов 57 минут назад
С [мат] по другому никак...в любой сфере деятельности.
Ссылка www.youtube.com
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