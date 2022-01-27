Мэр Липецка обложила матом коммунальщиков за плохую уборку улиц

Проблема уборки снега есть везде - как только начинается зима, все трассы стоят в пробках, а пешеходы бродят по щиколотку в снегу. Раньше это пытались свалить на сложный климат, особо снежные сезоны… В общем, на все, кроме нормальной работы сотрудников коммунальных служб. Теперь они поняли, что валить уже не на кого и надо наконец шевелиться.

В крупных городах убирают плохо, в тех, что поменьше - вообще никак. С этим решила бороться мэр Липецка, Евгения Уваркина.