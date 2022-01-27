Мэр Липецка обложила матом коммунальщиков за плохую уборку улиц

Ее не устроили ни сроки работы, ни ее качество. И она уже не сдерживалась.
Проблема уборки снега есть везде - как только начинается зима, все трассы стоят в пробках, а пешеходы бродят по щиколотку в снегу. Раньше это пытались свалить на сложный климат, особо снежные сезоны… В общем, на все, кроме нормальной работы сотрудников коммунальных служб. Теперь они поняли, что валить уже не на кого и надо наконец шевелиться.
В крупных городах убирают плохо, в тех, что поменьше - вообще никак. С этим решила бороться мэр Липецка, Евгения Уваркина.
Она проводила совещание с представителями управляющих компаний города, и в какой-то момент у нее просто бомбануло:
«Вы мне поднимите норматив. Норматив, б….ь! Займитесь делом. А тех, кто не гребет, а плывет по течению, как известно что - тех я буду зачищать! Зачищать, б…ь!»
Видно, что человек переживает за сугробы на улицах. Прям душа у нее болит.
Эту боль и записал один из участников совещания:
Конечно, похоже на разговор гопников, сидящих «на кортах». Но может с коммунальщиками по-другому и нельзя - так хоть что-то сделают.
Когда к ней обратились за комментарием по поводу этого «месседжа», начались стандартные отговорки: «Фразы вырваны из контекста», «Проблема уборки стоит снега очень остро».
Ну и главное:
«После совещания УК взялись за работу. К сожалению, иногда без крепкого слова не обойтись».
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Замкнутый круг...
Нужно прервать цепочку от мэра до дворников.
Все эти жэки, дэзы, замы и секретари - в топку.
Мэр - бригадиры - исполнители ВСЁ!
И лопатой их всех хреначить по жопе!
Не, собянин не такой - собянин самый лучший!
У нас некоторые выигрывают тендеры, имея в наличии лишь сломанную (но покрашенную) технику (что можно проверить заранее), а потом судорожно начинают её чинить и в процессе она постоянно выходит из строя. Летом этим никто не занимается. Сам вчера ОПЯТЬ не в свою смену варил грейдерный отвал. Говноэлектродами из Пензы и тонким металлом. Потому что покупать дорого ,бл"дь.
Но у начальства всё норм.
Жопа в мыле будет только у работяг.
А с зажравшимися подрядчиками сидящими на гос.подрядах так и надо. Полно нормальных контор. Обычное рабочее общение с дурнями, которые понимают только такой язык.
И вообще последнее время про начальников только одни новости, про то что деньги с.п.и.з.д.и.л.и. А тут позитив считаю.