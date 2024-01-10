Трогательная искренность и душевная правдивость истинно русского художника

Окончив в 1955 году Ярославское художественное училище, Бороздин перебрался к жене в Вологду. Долгое время работал по заказам Художественного фонда РСФСР. Соответственно, на собственное творчество времени оставалось не так много.

Только в 1991 году состоялась первая персональная выставка Олега Александровича. И это был успех, принесший художнику не только областную, но общероссийскую славу.

В 2002 году Бороздину было присвоено звание Заслуженный художник России.

Работы этого мастера отличают идеальная колористика, безупречное чувство цвета, грамотная композиция. Главный герой портретной живописи – русский человек – простой, знакомый, одухотворённый. Пейзажи Бороздина в основном посвящены Русскому Северу – малой родине, которую он так любил.

Главную задачу творца – пробуждать в душах свет и любовь к прекрасному через привычные образы это художник выполнил идеально.