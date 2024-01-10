FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2955 постов • 480 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Трогательная искренность и душевная правдивость истинно русского художника

Трогательная искренность и душевная правдивость истинно русского художника

Автор:
10 января 2024 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: Олег Бороздин   Россия   живопись   искусство   натюрморт   образ   пейзаж   портрет   художник   человек   
924
42

Олег Александрович – это один из многих авторов, признание которого случилось довольно поздно. Долгое время работы художника были известны только узкому кругу ценителей. Но признание этого живописца с русской душой было абсолютно справедливым.

Бороздин родом из северного посёлка Няндома Архангельской области. Родился в 1929 году. Сложное детство ребёнка войны не сломило мальчика. Несмотря на тяготы и изнуряющий труд, он старался уделять время рисованию, отвлекаясь от сложной жизни и находя красоту в повседневности.

×
×

Окончив в 1955 году Ярославское художественное училище, Бороздин перебрался к жене в Вологду. Долгое время работал по заказам Художественного фонда РСФСР. Соответственно, на собственное творчество времени оставалось не так много.

Только в 1991 году состоялась первая персональная выставка Олега Александровича. И это был успех, принесший художнику не только областную, но общероссийскую славу.

В 2002 году Бороздину было присвоено звание Заслуженный художник России.

Работы этого мастера отличают идеальная колористика, безупречное чувство цвета, грамотная композиция. Главный герой портретной живописи – русский человек – простой, знакомый, одухотворённый. Пейзажи Бороздина в основном  посвящены Русскому Северу – малой родине, которую он так любил.

Главную задачу творца – пробуждать в душах свет и любовь к прекрасному через привычные образы это художник выполнил идеально.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Олег Бороздин   Россия   живопись   искусство   натюрморт   образ   пейзаж   портрет   художник   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Bastard Fat Полчаса назад
что-то детское, морозно-иссиняя, соседско-ранеточное, сенокосное ёкнуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Сергей 10 минут назад
Лепота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Красивое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
До чего дошел искусственный интеллект
До чего дошел искусственный интеллект
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждая девушка перед выходом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#Юмор#аварии#фильм#Автовсячина#милота#шоу бизнес#актеры
#животные#факты#автомир#кино#ДТП#забавно#интересное#позитив#познавательно#съемка
#в мире#машина#люди#Прикол#авто аварии#знаменитости#роль#США#природа#дети
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста Художник-оптимист и его русские откровения Художник-оптимист и его русские откровения Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников

На что жалуетесь?

Вернуться