Трогательная искренность и душевная правдивость истинно русского художника

Олег Александрович – это один из многих авторов, признание которого случилось довольно поздно. Долгое время работы художника были известны только узкому кругу ценителей. Но признание этого живописца с русской душой было абсолютно справедливым.
Бороздин родом из северного посёлка Няндома Архангельской области. Родился в 1929 году. Сложное детство ребёнка войны не сломило мальчика. Несмотря на тяготы и изнуряющий труд, он старался уделять время рисованию, отвлекаясь от сложной жизни и находя красоту в повседневности.
Окончив в 1955 году Ярославское художественное училище, Бороздин перебрался к жене в Вологду. Долгое время работал по заказам Художественного фонда РСФСР. Соответственно, на собственное творчество времени оставалось не так много.
Только в 1991 году состоялась первая персональная выставка Олега Александровича. И это был успех, принесший художнику не только областную, но общероссийскую славу.
В 2002 году Бороздину было присвоено звание Заслуженный художник России.
Работы этого мастера отличают идеальная колористика, безупречное чувство цвета, грамотная композиция. Главный герой портретной живописи – русский человек – простой, знакомый, одухотворённый. Пейзажи Бороздина в основном посвящены Русскому Северу – малой родине, которую он так любил.
Главную задачу творца – пробуждать в душах свет и любовь к прекрасному через привычные образы это художник выполнил идеально.
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