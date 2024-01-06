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Художник-оптимист и его русские откровения

Художник-оптимист и его русские откровения

Автор:
06 января 2024 13:15
Сообщество : Искусство
Метки: Валентин Коротков   Россия   живопись   искусство   картина   настроение   пейзаж   полотно   портрет   эмоция   
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При взгляде на работы этого живописца каждый находит для себя что-то особенное, трогательное, близкое, родное, душевное, возможно, давно забытое.

Валентин Степанович Коротков – один из ярких представителей современной классической школы живописи. Родился в 1979 году в Саранске. После окончания училища в родном  городе и получения высшего образования в Академии дизайна и искусств в Харькове стал членом Союза  художников России.

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Основная тема картин Короткова – портреты и русские пейзажи. Помимо этого художник пишет полотна, на которых воссоздаёт эмоции от разных мест и стран, в которых побывал, через призму собственного восприятия.

Для картин Валентина характерны особенная лёгкая поэтика и глубина. Портреты живописца отличает глубокое знание психологии, позволяющее легко считать эмоции и настроение персонажа.

Практически все работы Короткова характеризуют радость бытия, лёгкость, свет и оптимизм. Несмотря на разницу восприятия, каждый зритель сможет обнаружить особый только ему понятный и предназначенный посыл, знак того, что всё будет хорошо.

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Метки: Валентин Коротков   Россия   живопись   искусство   картина   настроение   пейзаж   полотно   портрет   эмоция   
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1  комментарий
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Александер Полчаса назад
Очень душевно и своеобразно.
Мне очень понравилось.
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