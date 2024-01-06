Художник-оптимист и его русские откровения

Основная тема картин Короткова – портреты и русские пейзажи. Помимо этого художник пишет полотна, на которых воссоздаёт эмоции от разных мест и стран, в которых побывал, через призму собственного восприятия.

Для картин Валентина характерны особенная лёгкая поэтика и глубина. Портреты живописца отличает глубокое знание психологии, позволяющее легко считать эмоции и настроение персонажа.

Практически все работы Короткова характеризуют радость бытия, лёгкость, свет и оптимизм. Несмотря на разницу восприятия, каждый зритель сможет обнаружить особый только ему понятный и предназначенный посыл, знак того, что всё будет хорошо.