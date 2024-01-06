Художник-оптимист и его русские откровения

При взгляде на работы этого живописца каждый находит для себя что-то особенное, трогательное, близкое, родное, душевное, возможно, давно забытое.
Валентин Степанович Коротков – один из ярких представителей современной классической школы живописи. Родился в 1979 году в Саранске. После окончания училища в родном городе и получения высшего образования в Академии дизайна и искусств в Харькове стал членом Союза художников России.
Основная тема картин Короткова – портреты и русские пейзажи. Помимо этого художник пишет полотна, на которых воссоздаёт эмоции от разных мест и стран, в которых побывал, через призму собственного восприятия.
Для картин Валентина характерны особенная лёгкая поэтика и глубина. Портреты живописца отличает глубокое знание психологии, позволяющее легко считать эмоции и настроение персонажа.
Практически все работы Короткова характеризуют радость бытия, лёгкость, свет и оптимизм. Несмотря на разницу восприятия, каждый зритель сможет обнаружить особый только ему понятный и предназначенный посыл, знак того, что всё будет хорошо.
Источник:
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