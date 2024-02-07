Стивен Макей – создатель иной реальности

Информации о нём в Сети очень мало. Видимо, он действительно скромен. А ещё называет отсутствие информации мистикой, ореолом которой должен быть окутан подобный персонаж:

Я просто ненавижу эти сайты, где есть угрюмая фотография художника с какой-нибудь язвительной цитатой о его жизни и творчестве под ней. Мне 55, я женат, много детей, кошки, кролик. Я также самоучка, так что если вы собираетесь что-то выкладывать, пусть это будет именно это.

Родился Стивен в 1968 году в Британии. Вдохновленный великими французскими, голландскими и итальянскими мастерами эпохи Возрождения, Стивен известен своими фэнтезийными пейзажами и портретами, которые переносят нас в его волшебный воображаемый мир.

Его картины и иллюстрации пропитаны винтажной аурой, как благодаря жженой цветовой палитре, так и мистическим и неземным женским фигурам и персонажам. Каждый из них живёт и будоражит воображение, заставляя задуматься о том, что мы далеко не всё знаем об окружающем мире и привычных вещах и явлениях.