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Стивен Макей – создатель иной реальности

Стивен Макей – создатель иной реальности

Автор:
07 февраля 2024 13:30
Сообщество : Искусство
Метки: Загадка   Стивен Макей   волшебство   живопись   искусство   картина   магия   мистика   образ   художник   
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Загадочная эстетика и пугающая, но при этом притягательная мистика ясно ощущаются в работах этого художника.

Стивен Макей – британский художник-самоучка. По крайней мере, он сам о себе так заявляет, ссылаясь на демократичность и деликатность.

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Информации о нём в Сети очень мало. Видимо, он действительно скромен. А ещё называет отсутствие информации мистикой, ореолом которой должен быть окутан подобный персонаж:

Я просто ненавижу эти сайты, где есть угрюмая фотография художника с какой-нибудь язвительной цитатой о его жизни и творчестве под ней.

Мне 55, я женат, много детей, кошки, кролик. Я также самоучка, так что если вы собираетесь что-то выкладывать, пусть это будет именно это. 

Родился Стивен в 1968 году в Британии. Вдохновленный великими французскими, голландскими и итальянскими мастерами эпохи Возрождения, Стивен известен своими фэнтезийными пейзажами и портретами, которые переносят нас в его волшебный воображаемый мир.

Его картины и иллюстрации пропитаны винтажной аурой, как благодаря жженой цветовой палитре, так и мистическим и неземным женским фигурам и персонажам. Каждый из них живёт и будоражит воображение, заставляя задуматься о том, что мы далеко не всё знаем об окружающем мире и привычных вещах и явлениях.

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Метки: Загадка   Стивен Макей   волшебство   живопись   искусство   картина   магия   мистика   образ   художник   
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