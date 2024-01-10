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Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми

Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми

Автор:
10 января 2024 08:18
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   Прикол   знаменитости   картинки   представим   фото   
1311
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Нейросеть поместила знаменитых людей с большими состояниями в нетипичные для них условия. Сейчас сложно представить, что кто-то из них трудился бы на обычной работе.

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Метки: Нейросеть   Прикол   знаменитости   картинки   представим   фото   
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17  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 14 минут назад
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719
Борис Колесниченко Минуту назад
за "миллиардеров" минус)
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12k
Властелин 3 минуты назад
Кого бы они интересовали если они были обычными людьми.
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36k
Опаньки 8 минут назад
какая-то нейросеть жиртреста - одна жрачка на уме
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58k
dima423 14 минут назад
Какой тупой заголовок поста...
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2k
Ал 19 минут назад
Почему ВВ нож за лезвие держит?
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−1
majisha 21 минуту назад
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3k
Оксид Бетона 38 минут назад
Энштейну роль бармена не катит. Может ювелиром или сапожных дел мастером...
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35k
Fat Lynx 39 минут назад
Барменом может быть только Хемингуэй!
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Пипец нейросеть умная. Интеллектище! Невозможно до такого додуматься - представить известных людей простыми и подставить их фото для этого. Ум для этого нечеловеческий нужен. Низкий поклон тебе - ИИ. Молимся на тебя, ИИ. Верим. С уважением, твои сопливые айти-дебилы.
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9k
sedoisever 57 минут назад
"Кем бы работали..." Ну, да. Работал себе Путин в ФСБ, но президентом не стал. И работая в контрразведке, подумал: "А не устроиться ли мне в закусочную?"
Люди думали, что нейросеть, это прорыв, а оказалось, что для некоторых, это полная деградация...
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37k
АнтонПолднев Час назад
Только жрачка. У ИИ скудное воображение. Как и у тех, кто им пользуется.
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Спелая кукурузинка

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