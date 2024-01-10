Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми

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Нейросеть поместила знаменитых людей с большими состояниями в нетипичные для них условия. Сейчас сложно представить, что кто-то из них трудился бы на обычной работе.
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Люди думали, что нейросеть, это прорыв, а оказалось, что для некоторых, это полная деградация...
А так никакой ИИ ничего не показывал на этих фото. Тупо создатель фото подбирает интерьер и даёт ИИ сгенерировать лицо