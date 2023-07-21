Нейросеть показала, как бы выглядели известные музыканты, если бы родились противоположного пола

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Благодаря нейросети можно пофантазировать на любую тему. Сегодня мы покажем, насколько другими были бы образы известных музыкантов, если они родились другого пола. Нейросеть учла нюансы внешности и создала максимально похожих персонажей.
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- А если бы у бабушки был бы хрен, то она была бы дедушкой...
А то что-то опять нейросеть распоказывалась.
А я про кого, блин, написал?
"Если бы у бабушки был бы..."
И тут тоже самое.