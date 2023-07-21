FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 134 поста • 12 подписчиков подписаться
Новое > Сообщество Нейротворчество
Нейросеть показала, как бы выглядели известные музыканты, если бы родились противоположного пола

Нейросеть показала, как бы выглядели известные музыканты, если бы родились противоположного пола

Автор:
21 июля 2023 12:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   звезды   знаменитости   картинки   противоположный пол   фото   
1420
19

Благодаря нейросети можно пофантазировать на любую тему. Сегодня мы покажем, насколько другими были бы образы известных музыкантов, если они родились другого пола. Нейросеть учла нюансы внешности и создала максимально похожих персонажей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Нейросеть   звезды   знаменитости   картинки   противоположный пол   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Majul 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
vasilykopkov Полчаса назад
Очень познавательно, в стиле:
- А если бы у бабушки был бы хрен, то она была бы дедушкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав Полчаса назад
Леди Гага мужик один в один стримерша АлинаРинРин XD
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss Полчаса назад
Летние лагеря позакрывали что ли?....
А то что-то опять нейросеть распоказывалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
The Dude Час назад
Оззи, Джаггера и Стардаста оставили без изменений )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
Не "родились бы противоположного пола", а "оказались бы трансами")) На многих картинках вся разница только в одежде и причёске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Летучий Мыш Час назад
Из Кобейна какая то Ивлеева получилась, а Оззи неизменен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Запрос был сформирован следующим образом:
"Если бы у бабушки был бы..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Кот Бегемот 2 часа назад
Нейропедики, руки прочь от Оззи!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 2 часа назад
какому дебилу вообще в башку пришло таким озадачиться? явно какой-то лгбт++ ушлепок такой вопрос задал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз 2 часа назад
Оззи вообще не поменялся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53327



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Намешалось
Намешалось
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен...

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#история#США#Китай#Москва#машины#сарказм#подборка
#люди#животные#факты#новости#Россия#Ynews#негатив#нападение#СССР#мир
#в мире#Прикол#Юмор#Метро#истории#собака#ДТП#ограбление#познавательно#Еда
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться