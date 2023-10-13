Нейросеть показала, как выглядят типичные представители разных стран

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Нейросеть Midjourney показала, как выглядят типичные жители разных стран. Обвинять её не будем в предрассудках, но общие черты и правда прослеживаются. Да причём такие реалистичные портреты получились.
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Упрощённо в своей сути это примерно то же самое, что показал сливной бочок после нажатия на спуск. Но дебилы верят...))
PS И таки да,межрасовые браки дают более красивых детей с европейской точки зрения.
Нигде(!) последние лет 10 я не встречал каментов,где русские символом России называют балет,литературу,кинематограф,науку..
Кстати, символам с медведем уже больше 100 лет..
моя sd на "типичный житель России" выдала такое:
Забили в поисковике кокошник?