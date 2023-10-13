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Нейросеть показала, как выглядят типичные представители разных стран

Нейросеть показала, как выглядят типичные представители разных стран

Автор:
13 октября 2023 20:26
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейросеть   интересно   картинки   разные страны   творчество   фото   
1741
15

Нейросеть Midjourney показала, как выглядят типичные жители разных стран. Обвинять её не будем в предрассудках, но общие черты и правда прослеживаются. Да причём такие реалистичные портреты получились.

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Метки: Midjourney   Нейросеть   интересно   картинки   разные страны   творчество   фото   
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39  комментариев
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4
Андрей Час назад
Чего то в России какие то не русские.
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9k
sedoisever 5 минут назад
Нейросеть показала, как выглядят авторы постов про нейросеть.
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4k
Горожанин 14 минут назад
"Нейросеть показала..."
-------------
Упрощённо в своей сути это примерно то же самое, что показал сливной бочок после нажатия на спуск. Но дебилы верят...))
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1k
Олег 15 минут назад
Пиндосы как обычно убили кого-то, а шмотки сжигать везут, чтоб следы замести.
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5k
Fishki_surfer 16 минут назад
"Typical Russian couple" from gencraft.com

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16k
Majul Полчаса назад
Я человек простой, вижу нейросеть ставлю минус. Т.к. НИЧЕГО вразумительного на подобные имбецильные запросы нейросети не выдают. А те, кто дают подобные задания нейросетям, явно люди недалекие
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Южная Африка похожа.
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7k
serega57_ 38 минут назад
Шведы просто душки !!!
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13k
кира 40 минут назад
Так жалко стало одиноких деток из Швеции...
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2k
Федор Медведев 56 минут назад
Корейцы и кореянки в большинстве своем страшные как атомная война. Если видишь на улице симпатичную кореянку или мальчиков полупокеров к-поп, то это значит, что они сделали кучу пластики.
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229
iskra Федор Медведев Полчаса назад
Не факт. Просто, как в любой стране,количество красивых существенно меньше обычных и некрасивых(а ещё есть конкретные уроды). И красивых отлавливают ещё в молодые годы, предлагают контракты в кино\театре,рекламе,всяких представительских областях,вроде "секретарши босса",ну и секс-индустрия,конечно.Соответственно,красивые получают больший доход,и меньше отсвечивают на улицах. Особенно на тех,где шарахаются толпы иностранных туристов.
PS И таки да,межрасовые браки дают более красивых детей с европейской точки зрения.
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2k
Федор Медведев Час назад
А почему медведь без балалайки, а дети без водки? Код нейросети писал типичный американец, который о России знает только по стереотипам и страшилкам, рассказанным в офисном туалете.
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229
iskra Федор Медведев 23 минуты назад
Вы бы почитали как сами русские рассказывают иностранцам о России ,и сами дают маркеры в интернете - "мороз","калашников","медведь","ядерное оружие"..
Нигде(!) последние лет 10 я не встречал каментов,где русские символом России называют балет,литературу,кинематограф,науку..
Кстати, символам с медведем уже больше 100 лет..
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6k
Трям Час назад
Пристрелите уже кукурузину! Зоибала со своим говнопостингом!
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57k
Опиум для народа Час назад
Нейросеть. Это когда "бучий компьютер не может высчитать сколько у человека пальцев на одной руке, зато что-то там показывает...)
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9k
Бритва Час назад
если в промпт не вбивать медведей, то нейросеть не будет изображать медведей

моя sd на "типичный житель России" выдала такое:
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1k
Звёздный князь Час назад
Для начала Нейросеть нужно избавить от стереотипов. Россия = зима + медведи, уже как-то нелепо.
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229
iskra Бритва 19 минут назад
Я х\з. Для меня стереотип Канады - хоккей,клён.И всё..
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4k
vfrcbvec Час назад
как же саипали этой говносетью
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Спелая кукурузинка

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