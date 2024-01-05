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Муравьед необычно "встал в позу", чтобы напугать корову

Муравьед необычно "встал в позу", чтобы напугать корову

Автор:
05 января 2024 21:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   коровы   муравьед   природа   уругвай   фото   
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В дикой природе всякое случается — и за этим всегда крайне интересно наблюдать. В Уругвае недавно засняли разъярённого муравьеда, который забавно встал в позу перед коровой. Оказывается, он сделал это не просто так.

Жители Уругвая засняли на видео муравьеда, который встал на задние лапы перед стадом коров. Оказывается, коровы приблизились к его территории, и муравьед встал в защитную позу, широко расставив задние и передние лапы — это в мире муравьедов считается знаком предупреждения. Приподнявшись на задних лапах, чтобы казаться больше, они расставляют лапы, готовые вцепиться когтями в любого, кто подойдет слишком близко. Две коровы, обнюхав муравьеда, сразу всё поняли — и отступили.

По словам экспертов, коровам ещё повезло, потому что передние лапы муравьеда оснащены мощными когтями, которые они используют для разрушения больших муравейников и термитников. Поэтому если бы корова пересекла территорию, ей бы серьёзно досталось. Кроме того, если враги подходят достаточно близко, муравьеды выделяют секрет с неприятным запахом, вырабатываемый анальными железами.

Видео засняли в поле уругвайского города Такуарембо. Как определили эксперты, на видео — тамандуа, или четырёхпалый муравьед. Несмотря на то, что этот вид распространен по всей Южной Америке, специалисты по охране природы утверждают, что этих особей становится всё меньше. Этих зверьков часто убивают охотники, потому что они могут ранить их собак.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   забавные животные   коровы   муравьед   природа   уругвай   фото   
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4  комментария
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8k
Echo 39 минут назад
маленько стормозил, надо было подоить коров
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34k
Юр21 Полминуты назад
Сюда иди нах!
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28k
Егор Полчаса назад
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49k
Максим Т. Полчаса назад
"разьяренного". А почему не "обосравшегося"? Когда же вы перестанете человеческие эмоции на зверье переносить?
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