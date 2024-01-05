Муравьед необычно "встал в позу", чтобы напугать корову

Жители Уругвая засняли на видео муравьеда, который встал на задние лапы перед стадом коров. Оказывается, коровы приблизились к его территории, и муравьед встал в защитную позу, широко расставив задние и передние лапы — это в мире муравьедов считается знаком предупреждения. Приподнявшись на задних лапах, чтобы казаться больше, они расставляют лапы, готовые вцепиться когтями в любого, кто подойдет слишком близко. Две коровы, обнюхав муравьеда, сразу всё поняли — и отступили.