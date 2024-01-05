Муравьед необычно "встал в позу", чтобы напугать корову

В дикой природе всякое случается — и за этим всегда крайне интересно наблюдать. В Уругвае недавно засняли разъярённого муравьеда, который забавно встал в позу перед коровой. Оказывается, он сделал это не просто так.
Жители Уругвая засняли на видео муравьеда, который встал на задние лапы перед стадом коров. Оказывается, коровы приблизились к его территории, и муравьед встал в защитную позу, широко расставив задние и передние лапы — это в мире муравьедов считается знаком предупреждения. Приподнявшись на задних лапах, чтобы казаться больше, они расставляют лапы, готовые вцепиться когтями в любого, кто подойдет слишком близко. Две коровы, обнюхав муравьеда, сразу всё поняли — и отступили.
По словам экспертов, коровам ещё повезло, потому что передние лапы муравьеда оснащены мощными когтями, которые они используют для разрушения больших муравейников и термитников. Поэтому если бы корова пересекла территорию, ей бы серьёзно досталось. Кроме того, если враги подходят достаточно близко, муравьеды выделяют секрет с неприятным запахом, вырабатываемый анальными железами.
Видео засняли в поле уругвайского города Такуарембо. Как определили эксперты, на видео — тамандуа, или четырёхпалый муравьед. Несмотря на то, что этот вид распространен по всей Южной Америке, специалисты по охране природы утверждают, что этих особей становится всё меньше. Этих зверьков часто убивают охотники, потому что они могут ранить их собак.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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