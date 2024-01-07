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Германия больше года охотится на "русские" дроны

Германия больше года охотится на "русские" дроны

Автор:
07 января 2024 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bild   Германия   Москва   Россия   бундесвер   дроны   
1383
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В Германии больше года пытаются найти кому принадлежат подозрительные дроны, которые регулярно появляются над местами тренировок немецких и украинских военных. Сам бундесвер, создавший даже спецгруппу для борьбы с этими дронами, традиционно считает, что за этим "стоит Москва", несмотря на то, что никаких доказательств этому нет, как и нет ни единого перехваченного беспилотника, пишет немецкая газета Bild.

Подозрительные дроны каждую неделю пролетают над военными полигонами и казармами Бундесвера, где тренируется украинская армия,

- жалуется немецкое издание Bild.

Армия уже давно знает об этой проблеме.

Оказывается, о появлении дронов ещё в октябре 2022 года сообщал генерал Карстен Бройер, в то время руководивший территориальным командованием.

В срочном порядке Бройер приказал обучить военную полицию использованию «глушилки» HP 47, которая может перехватывать сигнал и сажать БПЛА (хотя эффективность HP 47 ещё не была достаточно изучена).

Вскоре после этого Бройер был повышен до генерального инспектора бундесвера, но дроны от этого обстоятельства никуда не пропали.

Эксперт по вопросам обороны Маркус Фабер рассказал BILD:

Над военным полигоном Клиц, где бундесвер обучает украинцев на Leo-1, регулярно замечают беспилотники. На других базах несколько беспилотников иногда входят в воздушное пространство одновременно. Это чётко организовано и указывает на Россию.

Бундесвер также предполагает, что за полётами этих дронов стоит РФ, но доказать это нельзя, так как не удалось уничтожить или посадить ни одного беспилотника.

15 ноября 2023 года бундесвер основал оперативную группу по борьбе с незаконными полётами БПЛА. Её главой стал бригадный генерал Вольфганг Йордан из командования сухопутных войск. Однако за эти два месяца ощутимых результатов, похоже, всё ещё нет. Более чем за год, не было поймано ни одного дрона, - переживает Bild.

Военная полиция использует глушители против дронов, «но маленькие шпионские устройства продолжают летать».


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Метки: Bild   Германия   Москва   Россия   бундесвер   дроны   
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12  комментариев
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14k
Алексей 2 часа назад
У меня возникает невольная гордость за наши технологии, позволяющие подобную дальность полета беспилотников и их иммунитет к перехватам
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77k
Ща как жахну 43 минуты назад
Фрицы, проконсультируйтесь у шведов. У них большой опыт по слежке и обезвреживанию пердящей селёдки.
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37k
albedo 49 минут назад
Эти дроны пускают инопланетные НЛО.
Всем интересны выдающиеся методики вооруженных сил Германии по обучению диких племен (свидомых в данном случае) более современному оружию.
Чем дикий интеллект свидомых.
(Почти сарказм)
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6k
alex Час назад
Лошары. Учителя хреновы, да и ученики-те ещё..
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88k
Taras Kozalupko Час назад
Нет причины беспокойства, пока Ланцет не прилетит
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11k
kaboza Час назад
BILD?
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9k
Schandmaul Час назад
всё может быть, но газета "Bild" считается помойкой и приличным людям её даже в руки брать стыдно
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2k
Alex Час назад
И вправду, сейчас посмотрел немецкие новости, и в самом деле летают , не могут перехватить, не могут установить принадлежность.
Вот вроде бы немцы могут любую технику применять, а всё равно раз за разом попытки перехвата и слежки проваливаются.
Если это и в самом деле русские дроны, то нашей разведке уважуха!
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32k
Владимир 2 часа назад
Одни слушают как селедка пердит, заявляя что это русские подлодки, другие вон за воронами охотятся..
Сдается мне, что это одно большое надувалово для налогоплательщиков.
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450
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Это бывает
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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