Подозрительные дроны каждую неделю пролетают над военными полигонами и казармами Бундесвера, где тренируется украинская армия,

- жалуется немецкое издание Bild.

Армия уже давно знает об этой проблеме.

Оказывается, о появлении дронов ещё в октябре 2022 года сообщал генерал Карстен Бройер, в то время руководивший территориальным командованием.

В срочном порядке Бройер приказал обучить военную полицию использованию «глушилки» HP 47, которая может перехватывать сигнал и сажать БПЛА (хотя эффективность HP 47 ещё не была достаточно изучена).

Вскоре после этого Бройер был повышен до генерального инспектора бундесвера, но дроны от этого обстоятельства никуда не пропали.