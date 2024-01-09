Если бы Робокопу пришлось успокаивать футбольных фанатов

Творения из серии "а что, если бы..." теперь легко реализуются при помощи нейросетей. Очередная больная фантазия на тему "а что, если бы Робокопу пришлось столкнуться с агрессивными футбольными фанатами...".

Кое-где, конечно, лица перекорёжило, но в целом вполне достойная работа.

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