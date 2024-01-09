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Если бы Робокопу пришлось успокаивать футбольных фанатов

Если бы Робокопу пришлось успокаивать футбольных фанатов

Автор:
09 января 2024 19:29
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейросети   Нейротворчество   интересное   полиция   робокоп   
1129
19
Творения из серии "а что, если бы..." теперь легко реализуются при помощи нейросетей. Очередная больная фантазия на тему "а что, если бы Робокопу пришлось столкнуться с агрессивными футбольными фанатами...".
Кое-где, конечно, лица перекорёжило, но в целом вполне достойная работа.
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Метки: Midjourney   Нейросети   Нейротворчество   интересное   полиция   робокоп   
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5  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Робокоп - это фильм про мужика, который умер, но ему всё равно пришлось ходить на работу.
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72k
SAndre 44 минуты назад
Если в натуре робокоп разгонял бы этих придурков, было бы море крови и куча трупов. Просто по причине разности силы механического и мускульного удара и по разнице в массе объектов. А изобразили как драку двух хомо сапиенсов
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Я так понял, следующий на очереди Нео против толпы фанатов?
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