Если бы Робокопу пришлось успокаивать футбольных фанатов

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Творения из серии "а что, если бы..." теперь легко реализуются при помощи нейросетей. Очередная больная фантазия на тему "а что, если бы Робокопу пришлось столкнуться с агрессивными футбольными фанатами...".
Кое-где, конечно, лица перекорёжило, но в целом вполне достойная работа.
Кое-где, конечно, лица перекорёжило, но в целом вполне достойная работа.
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кажется, в фильме был похожий сюжет.