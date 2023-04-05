Нейросеть помогла визуализировать, как бы выглядели дома из еды и предметов

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Дом-череп, дом-бриллиант... даже сырный домик. Очень красивые, но функционально бесполезные концепты. Как у нейросети хватило фантазии на всё это?!
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