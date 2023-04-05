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Нейросеть помогла визуализировать, как бы выглядели дома из еды и предметов

Нейросеть помогла визуализировать, как бы выглядели дома из еды и предметов

Автор:
05 апреля 2023 21:23
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейротворчество   дома   интересное   нейросети   подборка   
1084
12
Дом-череп, дом-бриллиант... даже сырный домик. Очень красивые, но функционально бесполезные концепты. Как у нейросети хватило фантазии на всё это?!
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Метки: Midjourney   Нейротворчество   дома   интересное   нейросети   подборка   
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6  комментариев
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Нейросеть как место переписи дебилов?
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7k
newegg 2 минуты назад
Вижу «Нейросеть» - ставлю "минус".
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15k
Majul Полчаса назад
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22k
babuby Час назад
Ребята!!!! Админы!!! Баньте, нахрен, "евросетьчиков"!!! Хотя-бы на месяц!
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