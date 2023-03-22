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Нейросеть так видит: как бы могли выглядеть супергерои в эпоху викторианской Англии

Нейросеть так видит: как бы могли выглядеть супергерои в эпоху викторианской Англии

Автор:
22 марта 2023 13:33
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейротворчество   викторианская Англия   нейронные сети   нейросети   супергерои   
1551
21

Для обработки я выбрал 10 супергероев комиксов, созданных в период с 1930-х по 1990-е годы. А дальше немного нейротворчества.

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Метки: Midjourney   Нейротворчество   викторианская Англия   нейронные сети   нейросети   супергерои   
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6  комментариев
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29k
Владимир 4 часа назад
Чмошники какие то.
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15k
Majul 2 часа назад
А как бы выглядели недалекие люди засравшие всё имбецильными запросами к нейросетям?
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1k
Шапкин 2 часа назад
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
выглядят некоторые словно вместо металла их коврами обшили
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5k
Элвис 4 часа назад
Странное ощущение после просмотра этих изображений.
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