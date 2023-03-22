Нейросеть так видит: как бы могли выглядеть супергерои в эпоху викторианской Англии

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Для обработки я выбрал 10 супергероев комиксов, созданных в период с 1930-х по 1990-е годы. А дальше немного нейротворчества.
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