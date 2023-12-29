Когда новогодняя ёлка — реальный алтарь тёмному божеству

Как-то мне на глаза попался мем о том, что праздники были бы веселее, если использовать ель в качестве алтаря для тёмного божества. Ну, вот нейросеть и представила. Получилось прикольно, конечно, но жутковато.

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