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Когда новогодняя ёлка — реальный алтарь тёмному божеству

Когда новогодняя ёлка — реальный алтарь тёмному божеству

Автор:
29 декабря 2023 16:25
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейросети   Нейротворчество   ель   нейронные сети   ёлка   
1250
15
Как-то мне на глаза попался мем о том, что праздники были бы веселее, если использовать ель в качестве алтаря для тёмного божества. Ну, вот нейросеть и представила. Получилось прикольно, конечно, но жутковато.
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Метки: Midjourney   Нейросети   Нейротворчество   ель   нейронные сети   ёлка   
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6  комментариев
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4k
Харон 3 часа назад
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735
FreelancerND Час назад
Где-то да, "алтарь", но даже там где были хоть какие-то связанные с этим традиции все это забыто и не используется. Уже давно новогодняя ёлка это новогодняя ёлка, и заниматься интеллектуальной мастурбацией нет никакого смысла.
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17k
Андрей 2 часа назад
Ну что сказать, для меня ёлка это нечто светлое, связанное с детством, где живы и молоды мои родители, щемящее чувство надвигающегося праздника и чего-то нового. А не всё то что изображено выше...
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17k
Majul 2 часа назад
Это НЕ творчество ЭТО БРЕД!
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10k
Garpia121 2 часа назад
Задолбала уже эта нейросеть!
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11k
Vacony 3 часа назад
интересно.. но почти все пирамиды из черепов... разнообразие бы...
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