FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 87 постов • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Нейросеть нарисовала мультяшные съедобные войска

Нейросеть нарисовала мультяшные съедобные войска

Автор:
31 марта 2023 18:48
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейротворчество   армия   нейросети   овощи   фрукты   
1173
14
Как бы выглядела картофельная армия, штурмовая сырная винтовка и баклажанный танк? Результат получился в стиле анимации Pixar.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Midjourney   Нейротворчество   армия   нейросети   овощи   фрукты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Billi_Bons 48 минут назад
Как вы з....и своей нейросетью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 23 минуты назад
Да хватит уже этой хрени про нейросети!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 2 часа назад
Я бы пробил твою голову отвёрткой и выепал тебя в это отверстие, мразота нейросетьняя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 2 часа назад
ну вот это больше похоже на правду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123378



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту
20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 марта
Набирающие популярность в сообществах
Lamborghini представила гиперкар Revuelto с мощностью 1015 л.с.
Lamborghini представила гиперкар Revuelto с мощностью 1015 л.с.
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#интересное#авто аварии#подборка#животные#США#картинки#комментарии
#Юмор#машина#Прикол#дтп#аварии#история#улыбнуло#Ynews#милота#Мемы
#факты#автомобили#позитив#новости#люди#в мире#дети#полиция#маразм#Приколы
Визуализация текстов известных песен 90-х при помощи нейросети Визуализация текстов известных песен 90-х при помощи нейросети Изображения богов славянской мифологии, созданные нейросетью Изображения богов славянской мифологии, созданные нейросетью Женоподобные андроиды, нарисованные нейросетью Женоподобные андроиды, нарисованные нейросетью 17 продуктов, которые в первоначальном виде выглядят совсем иначе, чем на прилавках 17 продуктов, которые в первоначальном виде выглядят совсем иначе, чем на прилавках Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье

На что жалуетесь?

Вернуться