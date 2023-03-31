Нейросеть нарисовала мультяшные съедобные войска

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Как бы выглядела картофельная армия, штурмовая сырная винтовка и баклажанный танк? Результат получился в стиле анимации Pixar.
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